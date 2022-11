Sipas shenjës astrologjike, ja partnerët më të mirë dhe më të këqij për ju

Për të arritur në këto përfundime astrologët janë bazuar veçanërisht tek elementi së cilëve ju i përkisni. Për shembull:

Shenjat e Ujit: Gaforrja, Akrepi dhe Peshqit.

Shenjat e Tokës: Demi, Virgjëresha dhe Bricjapi.

Shenjat e Zjarrit: Dashi, Luani dhe Shigjetari.

Shenjat e Ajrit: Binjakët, Peshorja dhe Ujori.

E ne fakt uji ushqen tokën, ajri e than tokën , uji shuan zjarrin e prandaj dhe jo çdo shenje përshtatet si duhet me njëra tjetrën. Zbuloni se cilat janë partnerët më të përshtatshëm dhe ata që duhet t’iu qëndroni larg.

Dashi

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: shigjetari, luani, ujori.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: akrepi, peshqit, bricjapi.

Demi

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: gaforrja, peshorja, virgjëresha.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: ujori, binjakët, luani.

Binjakët

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: luani, peshorja, binjakët, bricjapi, shigjetari.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: akrepi, demi, peshqit, dashi.

Gaforrja

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: akrepi, demi, peshorja, shigjetari.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: luani, ujori, binjaket, dashi

Luani

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: shigjetari, virgjëresha, bricjapi, akrepi, binjakët.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: peshqit, demi, gaforrja.

Virgjëresha

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: demi, binjakët, akrepi, luani, peshorja, gaforrja.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: ujori, dashi dhe disa peshq.

Peshorja

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: binjakët, virgjëresha, shigjetari, luani, ujori.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: akrepi, demi, dashi, peshqit.

Akrepi

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: gaforrja, demi, peshqit, luani, virgjëresha.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: ujori, dashi, binjakët, peshorja, shigjetari.

Shigjetari

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: luani, binjakët, gaforrja, virgjëresha, peshqit.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: akrepi, demi, bricjapi, dashi.

Bricjapi

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: luani, akrepi, binjakët, gaforrja, virgjëresha.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: dashi, peshqit, ujori.

Ujori

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë: shigjetari, luani, peshorja, dashi, binjakët.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: akrepi, demi, gaforrja, peshqit.

Peshqit

Partnerët me të cilët mund të krijoni një lidhje të mirë janë:akrepi, demi, gaforrja, shigjetari, virgjëresha, bricjapi.

Partnerët me të cilët nuk do shkoni mirë dhe do vuani janë: binjakët, dashi, peshorja.