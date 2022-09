Sinqerisht mendoni nëse problemi jeni ju: 6 arsye pse nuk mund të gjeni një partner

Shumë njerëz fajësojnë rrethanat dhe njerëzit e tjerë dhe nuk e kuptojnë se problemi është tek ata.

Një numër i madh njerëzish pretendojnë se janë të pafat në dashuri dhe fajësojnë oraret e tyre të ngjeshur që u marrin kohë për t’i njohur ose cilësitë e këqija të njerëzve që kanë takuar tashmë, të cilët në pamje të parë dukeshin krejtësisht të ndryshëm.

Një, pastaj i dyti, pastaj dështimi i tretë në një marrëdhënie të tillë në një turmë e bëjnë dikë të mendojë vërtet se është i mallkuar dhe se ndonjë fuqi më e lartë është përfshirë në fatkeqësinë e tij, shkruan albeu.com.

Megjithatë, burimi i problemit është shpesh më afër jush sesa mendoni. Nuk është aspak një rast i rrallë që problemi qëndron tek ju.

Këto janë arsyet e zakonshme pse shumë nuk arrijnë të gjejnë dashurinë e vërtetë dhe një partner të mirë. Për fat të mirë, ato janë të gjitha të zgjidhshme.

1. Shihni atë që dëshironi të shihni

Terapistët e quajnë atë “projektim”. Është tendenca për t’i atribuar një personi cilësitë që do të donit të kishte, gjë që ju pengon të shihni pamjen e vërtetë të tij. Ju e bëni dikë atë që ju nevojitet, në vend që të kontrolloni nëse një person i caktuar ju përshtatet apo jo. Do të thotë që nuk doni të shihni se çfarë nuk shkon me personin tjetër dhe të pretendoni se problemi nuk ekziston.

Kjo bëhet shpesh nga njerëz që kanë qenë të vetmuar për një kohë të gjatë dhe kanë nevojë të dëshpëruar për një partner.

2. Ju bini në dashuri me njerëz emocionalisht të padisponueshëm

Ka njerëz të ndryshëm dhe gënjeshtra nuk duket më turp. Fakti që dikush ju ka thënë gjatë korrespondencës se është beqar, nuk do të thotë që situata është vërtet e tillë. Shumë janë të prirur të gënjejnë, disa e thonë hapur sepse janë të emocionuar nga mashtrimi …

Ju takon juve të ruani gjakftohtësinë dhe të mos vazhdoni të komunikoni me dikë që është i zënë. Harrojeni idenë që dikush të divorcohet për shkakun tuaj, nuk do të ndodhë.

3. Ju e doni djalin e gabuar

Çdo vajzë ka një lloj mashkulli që i pëlqen më shumë, por kjo nuk do të thotë se ai djalë është në të vërtetë i mirë. Ndoshta ai është i rëndësishëm për ju dhe ju tërhiqeni më shumë nga pamja fizike, por kjo nuk garanton që një Marrëdhënia me dikë që duket perfekt do të jetë e mirë.

Gjithmonë lini kohë për t’u njohur me njëri-tjetrin. Argëtohuni me të, dilni në takime, ecni dhe flisni, përpara se të filloni një lidhje.

4. Ju besoni se nuk jeni të denjë për dashuri

Nëse jetoni me besimin se po merrni pikërisht atë që meritoni, por nuk jeni të lumtur dhe të përmbushur në frontin e dashurisë, ndoshta nuk do të ndjeni kurrë ndonjë përmirësim.

Duhet të besosh se je po aq i denjë për dashuri sa çdokush tjetër dhe se meriton të të duan vërtet.

5. Keni frikë të lini dikë të shkojë

Kjo ndodh për arsye të ndryshme. Disa njerëz janë introvertë nga natyra, të tjerë kanë pasur përvoja të këqija, ndërsa disa besojnë se dorëzimi ndaj partnerit i bën ata të humbasin veten me kalimin e kohës. Sa më shumë të hapesh, aq më shumë mundësi të lëndohesh, kjo është e vërtetë, por kur bëhet fjalë për dashurinë, duhet të jesh i gatshëm ta marrësh këtë rrezik.

Nuk mund të jesh i rezervuar dhe me zemër të mbyllur në të njëjtën kohë dhe të kërkosh dashuri të vërtetë, të sinqertë dhe plotësuese.

6. Ju nuk dini çfarë dëshironi

Një numër i madh njerëzish nuk e dinë vërtet se çfarë duan dhe hyjnë në marrëdhënie të ndryshme, duke u përpjekur, në fakt, për asgjë. Është e nevojshme të përcaktoni me veten se çfarë keni nevojë, ose të përcaktoni, bazuar në karakteristikat e vetë personit, nëse do të jetë thjesht argëtim apo do të përpiqeni për diçka më serioze. Gjithmonë theksojini këtë edhe palës tjetër. /albeu.com/