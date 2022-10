Simptomat ndodhin natën, këto sinjale tregojnë që mëlçia juaj ka probleme

Mëlçia është një organ jashtëzakonisht i rëndësishëm që kryen pothuajse 500 funksione të ndryshme. Ai është përgjegjës për prodhimin e biliare, është i përfshirë në proceset metabolike, filtrimin, ruajtjen dhe detoksifikimin.

Një mëlçi e mbingarkuar me alkool është e ndjeshme ndaj dëmtimit. Abuzimi me alkoolin mund të çojë në sëmundje alkoolike të mëlçisë yndyrore, hepatit ose cirrozë. Rreziku i problemeve të mëlçisë vlen për këdo që konsumon rregullisht pije alkoolike. Njerëzit që furnizojnë trupin e tyre me më shumë se 80 g etanol në ditë janë veçanërisht të prekshëm. Ne e marrim këtë dozë duke pirë mesatarisht dy litra birrë ose pesë pije në ditë.

Cilat simptoma të një mëlçie të sëmurë mund të shfaqen gjatë natës?

Një mëlçi e sëmurë nuk dhemb sepse është organ nervor dhe shqetësimet në funksionimin e saj nuk shfaqen në formën e dhimbjes. Megjithatë, ka disa simptoma që mund të jenë shenjë e problemeve të mëlçisë. Këto përfshijnë shenjat që do të vërejmë gjatë natës. Po flasim për problemet e gjumit dhe pagjumësinë.

Si mund të lidhet pagjumësia me mëlçinë? Sipas shkencëtarëve, dëmtimi progresiv i mëlçisë ndikon në efikasitetin e filtrimit organik të toksinave dhe largimin e tyre nga trupi. Rezultati është akumulimi i toksinave në tru, gjë që çon në shqetësime të gjumit. Abuzimi i rregullt i alkoolit mund të çojë në këtë situatë.

E RËNDËSISHME

Problemet afatgjata të gjumit në veçanti duhet të rrisin ankthin tonë. Duhet mbajtur mend gjithashtu se ato mund të shoqërohen me sëmundje që nuk prekin mëlçinë. Sëmundja e mëlçisë mund të shoqërohet me sëmundje të tjera, si lodhje e rëndë dhe oreks i dëmtuar.

Simptoma të tjera që tregojnë probleme të mëlçisë

Simptomat e hershme që mund të sinjalizojnë sëmundje alkoolike të mëlçisë përfshijnë siklet në këndin e sipërm të djathtë, mungesë oreksi, lodhje të rëndë, diarre, të vjella dhe dobësi të përgjithshme.