Si të zgjidhni kremin e duhur kundër diellit për lëkurën tuaj

Kremrat kundër diellit, si për fytyrën ashtu edhe për trupin, mund të ndahen në dy lloje: minerale dhe kimike. Ekzistojnë disa ndryshime midis të dyve, por dallimi kryesor qëndron në mënyrën se si funksionojnë.

Ka të mirat dhe të këqijat e të dyjave, dhe vendosja se cilën të përdorni varet përfundimisht nga përdoruesi dhe lloji i tyre specifik i lëkurës.

Dy llojet e kremrave kundër diellit

Një term më i saktë për kremrat e diellit mineral, sipas thelist.com, do të ishte bllokimi i diellit, pasi ai vepron si një mburojë në lëkurën tuaj, duke bllokuar në mënyrë aktive rrezet UV që të depërtojnë në të. Përbërësi kryesor në shumë prej këtyre kremrave kundër diellit është oksidi i zinkut, i cili tenton të jetë i butë me lëkurën. Këto kremra kundër diellit janë shumë efektive, veçanërisht kur aplikohen siç duhet. Problemi është se kjo mund të jetë e vështirë për t’u bërë pasi kërkon më shumë kohë që kremi kundër diellit të përhapet plotësisht në fytyrën dhe trupin tuaj për të siguruar mbulim të plotë.

Preferohen kremrat kimikë kundër diellit për aplikim më të lehtë të tyre. Kimikatet në kremrat e diellit – si oxybenzone, homosalate dhe octisalate – thithin rrezet UV përpara se lëkura juaj të ketë një shans. Megjithatë, shqetësimet e shumicës së njerëzve për kremrat kimikë të diellit qëndrojnë tek vetë kimikatet.

Cili krem kundër diellit është i duhuri për lëkurën tuaj?

Nëse keni lëkurë të ndjeshme, ju e dini shumë mirë vështirësitë e përditshme për të gjetur një produkt për kujdesin e lëkurës që është i duhuri për ju. Dermatologia klinike Christina Lam tha për BU Today se “kremrate diellit me oksid zinku ose dioksid titani priren të tolerohen më mirë nga njerëzit me lëkurë të ndjeshme”. Kjo do të thotë kremra minerale kundër diellit, të cilët do t’i mbajnë poret tuaja të hapura, duke i dhënë lëkurës tuaj të gjithë hapësirën që i nevojitet për të marrë frymë.

Nëse keni lëkurë të thatë, keni pak më shumë fleksibilitet në zgjedhjen e kremit tuaj kundër diellit, sepse asnjë krem kundër diellit nuk ka më shumë gjasa të thajë lëkurën tuaj sesa një tjetër. Megjithatë, ju mund të dëshironi të shtoni një hap shtesë në rutinën tuaj të kujdesit të lëkurës në mëngjes. Para se të aplikoni kremin tuaj kundër diellit, vendosni kremin hidratues dhe prisni që lëkura juaj ta përthithë atë përpara se të aplikoni kremin kundër diellit. Kjo do t’i japë lëkurës tuaj hidratimin shtesë që i nevojitet, duke e mbrojtur gjithashtu nga rrezet e diellit.

Ata prej jush me një nuancë lëkure më të errët duhet të shmangin kremrat minerale të diellit pasi nuk përzihen aq mirë në lëkurën e errët dhe mund ta bëjnë fytyrën tuaj të duket gri. Kremrat kundër diellit me formula kimike nuk e kanë këtë efekt, por mund të irritojnë lëkurën e ndjeshme. Për fat të mirë, ka kremra dielli mineral të lyer që do të përzihen më mirë me lëkurën tuaj dhe do t’ju ndihmojnë të shmangni efektet e padëshiruara të kimikateve përkatëse.