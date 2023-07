Si të parandalojmë tharjen e flokëve gjatë verës?

Vera është një periudhë e bukur, por mjaft sfiduese, sidomos për lëkurën dhe për flokët, pasi rrezet e forta ultavjolet bashkë me klorin nuk e ndihmojnë flokun të rritet, madje e bëjnë atë shumë të thatë. Në mënyrë që flokët të qëndrojnë të shëndetshëm dhe me shkëlqim, duhet t’i kushtohet kujdes i shtuar dhe të ndiqni disa rregulla se si duhen mbajtur flokët në verë.

Për të kundërshtuar efektet e tyre dhe për të rivendosur hidratimin e nevojshëm, sigurohuni që rutina e kujdesit për flokët tuaj të jetë e mbushur me produkte ushqyese, dhe disa këshilla të dobishme nga ekspertët me siguri do t’ju vijnë në ndihmë.

Le t’i shikojmë së bashku më poshtë!

Shmangni produktet me bazë kripe