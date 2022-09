Si të mposhtni ritmin e shpejtë në punë dhe të jeni të suksesshëm

Ju ndoshta e keni vënë re tashmë se ne të gjithë jetojmë në një shoqëri që kërkon që ne të jemi gjithnjë e më efikas. Në 50 vitet e fundit, gjithçka ka marrë një kthesë për keq, thotë Dr. Slobodan Nogo, neuropsikiatër. Në institucionet private dhe publike, çfarëdo qofshin ato, na kërkohet të punojmë më fort dhe më shpejt, si dhe më mirë dhe më lirë, shkruan albeu.com.

Rikthe forcën

-Kjo paradigmë e re ekonomike na çoi në një vendosmëri të re për të qenë të suksesshëm gjatë gjithë kohës, për të arritur rezultate maksimale. Dhe kur i arrijmë, shkojmë në kërkim të rezultateve edhe më mbresëlënëse, me më shumë kërkesa dhe ambicie. Dhe, nëse shikoni me vëmendje, do të vini re se ne aplikojmë të njëjtin model edhe për fëmijët tanë”, thotë doktor Nogo.

Personalisht, shton ai, i pëlqen ideja e suksesit. Ai mendon se dëshira për të qenë i suksesshëm në jetë është një vlerë e rëndësishme. Të jesh i suksesshëm në afat të shkurtër është relativisht i lehtë. Por është shumë më e vështirë të ruash një ritëm të tillë për një kohë të gjatë. Është e lehtë të fitosh një herë. Por të jesh fitues në vazhdimësi nuk është gjithmonë e lehtë”, sipas Dr. Nogo.

-Ajo u bë një person i suksesshëm dhe efikas sepse mësoi të relaksohej dhe të pushonte. Sepse, kur ju duhet të jeni efikas për një kohë të gjatë, duhet të jeni në gjendje të rikuperoni forcën tuaj. Ju mund të rikuperoni vetëm kur të organizoni vetë një pushim. Në jetë duhet të ndalosh për të pushuar”, thotë doktor Nogo.

Një pushim i vërtetë

Kur bëni një pushim, këshillon neuropsikiatri, ndaloni së punuari për një kohë, por kjo nuk ju pengon të vazhdoni të mendoni për punën. Ju nuk jeni duke punuar, por jeni aktiv.

– Pushimi i vërtetë po hyn në pasivitet, i cili përfshin rikuperimin e detyrueshëm në nivel fizik, mendor, emocional dhe energjik. Ju duhet të mësoni se si të bëni një pushim për veten tuaj. Nëse mësoni të pushoni, do të bëheni shumë më efikas në jetën tuaj të përditshme”, thekson doktor Nogo.

Organizimi është i rëndësishëm

-Mësoni të organizoheni, këshillon doktor Nogo, vetëm një ditë të lirë në javë. Dhe çdo ditë të paktën 30 minuta, ose më mirë një orë, mos bëni asgjë. Me fjalë të tjera, gjatë pushimeve tuaja ju fikni gjithçka dhe bëheni të padisponueshëm për botën e jashtme. Unë rekomandoj një shëtitje të shkurtër në ajër të pastër, por lëreni telefonin në shtëpi”, këshillon doktor Nogo. /albeu.com/