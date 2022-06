Si të mos shtoni në peshë prej stresit

Keni dëgjuar shpesh njerëz që ju thonë “kam shtuar në peshë prej stresit”. Kjo, sepse në periudha më stresante, një pjesë e mirë njerëzish kanë tendencën të komsumojnë më shumë ushqim dhe kryesisht, ushqime jo të shëndetshme. Si t’ja bëni nëse gjendeni në një situatë të tillë?

Uluni dhe bëni 10 pompa

Lëvizja e muskujve e lehtëson menjëherë stresin; e bën bën trupin të mendojë se po i “arratiseni” burimit të stresit. Përmes ushtrimit, gjaku qarkullon më shpejt, duke e transportuar kortizolin në veshka dhe duke e nxjerrë nga sistemi.

Edhe nëse nuk i bëni dot pompat, edhe një ecje e thjeshtë e ndihmon kortizolin të lëvizë. Një studim tregon se 18 minuta ecje, 3 herë në javë, ul nivelet e hormonit të stresit me 15%.

Hani ngadalë

Hani me ngadalë dhe duke shijuar çdo kafshatë dhe nivelet e kortizolit do të bien. Njëkohësisht do të ulet edhe sasia e ushqimit që hani, duke ndikuar në mosdepozitimin e dhjamit në bel.

Mjaft me dietat strikte

Studimet tregojnë se dietat strikte i rrisin nivelet e kortizolit me 18%. Kur niveli i kortizolit rritet, sheqeri në gjak fillimisht rritet shumë dhe më pas bie. Kjo ju bën të ndiheni nevrik dhe i pangopur. Kur truri juaj privohet nga sheqeri, nuk e keni më veten nën kontroll dhe vullneti juaj thyhet lehtësisht.

Jepjuni dëshirave të vogla

Nëse ju hahet diçka e ëmbël ose e kripur, hajeni! Është më mirë të plotësoni dëshirat e vogla, para se kortizoli të dalë jashtë kontrollit tuaj. Hani një copë çokollatë, por vetëm një. Nëse jeni të kujdesshëm dhe e përmbani veten, nuk ka asgjë të keqe t’i dorëzoheni dëshirave.

Reduktoni kafeinën

Kombinimi i stresit me kafeinën rrit nivelet e kortizolit më shumë se stresi vetëm. Më tepër stres, do të thotë nivele më të larta të kortizolit. kjo bën që të hani edhe më tepër prej stresit.

Flini mirë

Flini 7 deri në 9 orë gjumë çdo natë ndikon në uljen e stresit. Gjitashtu, një studim i ri tregon se mungesa e gjumit rrit nivelet e grelinës, një hormon që rrit urinë./albeu.com