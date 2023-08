Si të mos mendoni për punën gjatë pushimeve

Hulumtimet tregojnë se punonjësit vlerësojnë mundësinë që një punë u jep atyre për të marrë pushim dhe për të marrë pushimet si shumë të rëndësishme, ndërsa pushimi nga puna rrit produktivitetin e tyre. Nuk është rastësi që normat e rraskapitjes janë rritur në epokën pas Covid – kur shumë punëtorë e kanë të vështirë të shkëputen nga puna për shkak të punës në distancë. Sipas një studimi të Ipsos në emër të Europ Assistance dhe publikimit të edicionit të 22-të të Barometrit të Pushimeve, puna (nga shkurtimi i fjalëve punë dhe pushime) po fiton terren në Evropë, pasi 3 nga 10 evropianë synojnë të punojnë gjatë kohës së tyre të pushimeve këtë vit – një përqindje është rritur me 4% krahasuar me vitin e kaluar. Ju zgjidhni të mos jeni një prej tyre duke shijuar pushimet nga puna juaj pa frikë, keqardhje dhe stres.

Këshilla praktike për të shmangur punën gjatë pushimeve

Lëre punën tënde jashtë zyrës

…dhe caktoni një zëvendësues. Sado e shkëlqyer të jetë puna juaj, të gjithë dyshojnë se disa ditë gjatë verës apo pushimeve do të mungoni. Përgjigja automatike në e-mail (apo edhe në telefonin tuaj të punës) do të konfirmojë dyshimet e tyre dhe nuk do t’i shqetësojë ata. Mjafton të keni shkruar një tekst të plotë që do të informojë nga njëra anë se kur do të ktheheni dhe nga ana tjetër personin me të cilin mund të kontaktojnë në vend të jush nëse ka shumë nevojë. Këtu do të gjeni modele të ndryshme për të zgjedhur atë që ju përshtatet më shumë.

Lëreni laptopin pas dhe sa herë të keni mundësi, harroni celularin.

Në asnjë rrethanë nuk duhet të merrni me vete kompjuterin tuaj të punës. Edhe nëse e hapni, për shembull, për të luajtur muzikë, do të jetë sikur të mos keni ikur asnjë minutë nga zyra. Mund të shihni diçka gjithnjë e më shumë që do t’ju kujtojë atë që ju pret kur të ktheheni. Në çdo rast, ka shumë të ngjarë që të keni akses në llogaritë e punës nga telefoni juaj celular – veçanërisht nëse është një pajisje kompanie. Pra, duke qenë se të gjitha tundimet janë rreth jush, përpiquni të reduktoni të paktën momentet kur i drejtoheni mekanikisht teknologjisë. Për shembull, mund të bëni një shëtitje pa marrë celularin ose ta “harroni” në dhomë përpara një vakti me miqtë tuaj. Sa më shumë këto kohë, aq më i madh do të jetë relaksimi juaj.

Çaktivizo njoftimet

Një tjetër lëvizje që ndoshta ju duket e paimagjinueshme. Por zgjedhja është aty për ju për të përfituar në kohën e duhur. Përveçse janë të bezdisshme për të tjerët, klikimet, klikimet nga posta juaj, ekipet apo aplikacionet e tjera që lidhen me punën tuaj janë gjithashtu shumë stresuese. Kolegët, klientët ose kushdo tjetër që ju kontakton nëpërmjet tyre mund të mos presin një përgjigje pasi informohen se jeni në pushim, por për sa kohë që tingulli i tyre ju kujton punën që ka mbetur pas, është e vështirë t’ju lejojë relaksohuni. Edhe më mirë është të fshini përkohësisht çdo gjë që lidhet me punën nga telefoni juaj celular. Nëse asnjëra nuk është e mundur për ju, të paktën sigurohuni që të mos i hapni ato sa herë që del një njoftim. Është më mirë të thuash që do të përkushtohesh p.sh.

Prano që puna do të vazhdojë derisa të jesh larguar

…dhe jetoni momentin. Edhe nëse i bëni të gjitha sa më sipër, por brenda ju konsumon mendimi se duke qenë se jeni jashtë zyrës, gjërat nuk po shkojnë mirë dhe kur të ktheheni do të duhet të përballeni me… monstra, atëherë nuk do të relaksohuni. Pra, para dhe mbi çdo gjë tjetër, vjen pajtimi juaj me faktin se puna do të jetë aty, ndërsa ju nuk jeni. Gjëja më e mirë për të bërë është të jeni aty ku jeni fizikisht dhe mendërisht. Nëse jeni duke luftuar, ka teknika bazë për t’ju ndihmuar të përqendroheni në të tashmen duke e shkëputur veten nga mendimet stresuese. Mos harroni se këto janë pushimet tuaja!