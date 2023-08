Si të largoheni nga një punë në mënyrë sa më profesionale

Vendimi për të ndryshuar rrënjësisht jetën tuaj nuk është kurrë i lehtë. Një ndryshim rrënjësor mund të jetë vendimi për të lënë punën tuaj, edhe nëse nuk e kuptoni atë në atë kohë. Ju mund të keni gjetur një mundësi më të mirë pune, keni filluar diçka tuajën ose thjesht dëshironi të merrni pak kohë për të pushuar.

Sido që të jetë rasti juaj, vendimi për të ndryshuar vendin e punës është një hap i parë i vështirë. Dhe pastaj vjen e dyta. Njoftimi i dorëheqjes suaj. Nëse ambienti i punës është një hapësirë pozitive për ju, njoftimi është më pak i vështirë. Megjithatë, nëse mjedisi është toksik, mund të dëshironi të veproni në mënyrë joprofesionale. Ju mendoni të zhdukeni nga puna pa thënë asgjë, apo edhe ta thoni atë në zyrë para të gjithëve. Por fati luan lojëra të çuditshme. Partnerët tuaj aktualë mund të jenë para jush në të ardhmen. Ose t’ju kthejë në pragun e kompanisë që po largoheni.

Për këto arsye është shumë e rëndësishme të japësh dorëheqjen në mënyrën më profesionale dhe të vazhdosh të veprosh profesionalisht. Në këtë mënyrë do të jeni në gjendje të ruani lidhjet profesionale dhe të mbani një derë të hapur.

Njoftomë herët

Nuk mund të largohesh brenda natës. Një kohë e mirë, nga njoftimi deri në ditën e largimit, është dy javë. Mund të duket si një kohë e gjatë, por është një kohë e mirë që kolegët të përpunojnë lajmet dhe të fillojnë të kërkojnë personin që do t’ju zëvendësojë. Njëkohësisht, është edhe një kohë e përshtatshme për ju, në mënyrë që të mbyllni të gjitha detyrimet tuaja. Nëse pozicioni juaj në kompani është i lartë, mund t’ju duhet të jepni më shumë kohë. Mos harroni të përfshini nevojat në punën e re që do të shkoni, pasi mund të kenë nevojë edhe për një partner të ri menjëherë!

Informoni fillimisht drejtuesit më të lartë

Ju ndoshta do të dëshironi të njoftoni së pari kolegët tuaj dhe pse jeni më afër tyre, në mënyrë që ata t’ju japin disa këshilla. Por lajmet është e vështirë të mbahen të fshehura dhe menaxherët tuaj mund të dinë për dorëheqjen tuaj më parë. Duke vepruar kështu, padyshim që do t’ju vendosë në një pozitë të vështirë. Kështu që zgjidhni personin e parë që do të informoheni të jetë shefi juaj, i cili më vonë do t’ju udhëheqë. Ai mund të dëshirojë të presë për të informuar kolegët tuaj, në mënyrë që të mos ketë shqetësime dhe shpërqendrime. Ju mund të keni nevojë të informoni burime njerëzore para së gjithash.

Mendoni për atë që dëshironi të ndani

Ndërsa ndershmëria është shpesh politika më e mirë në shumë situata, dorëheqja juaj mund të jetë një kohë për të qenë të kujdesshëm. Ju nuk keni nevojë të hyni në detaje rreth asaj që çoi në vendimin tuaj, pavarësisht nëse ju pëlqeu apo jo të punoni në kompani. Mbani një nivel profesional në të gjitha diskutimet. Në të njëjtën mënyrë, jini të matur në lidhje me detajet që ndani në lidhje me punën tuaj të re. Sidomos nëse është një konkurrent, mund të konsiderohet një konflikt interesi. Ose edhe frikë se do të ndani informacione me konkurrentin, madje dy javët që keni dhënë si periudhë kohore bëhen dy ditë. Diçka që mund të mos e dëshironi.

Lini një dokument tranzicioni

Është e rëndësishme por edhe shumë bukur, për çfarëdo arsye që po largoheni, të lini një dokument me informacione, këshilla të rëndësishme, për personin që do të zërë vendin tuaj. Ky dokument mund të përmbajë fjalëkalime, detaje të projekteve aktuale, etj. Mendoni për disa gjëra që mund të kenë qenë të vështira për ju kur erdhët për herë të parë në punë, në mënyrë që të mund të futeni në brazdë dhe ta bëni më të lehtë rregullimin e punonjësit të ri.

Vazhdoni të bëni më të mirën tuaj

Edhe nëse nuk e kuptoni, ka kuptim të përsosur që performanca juaj të bjerë. Ju mund të dëshironi t’u përgjigjeni kolegëve ose klientëve tuaj, siç keni dashur të bëni për kaq shumë kohë. Por është e rëndësishme të mbani performancën tuaj të lartë dhe të mos zemëroni askënd. Në këtë mënyrë nuk do të prishni imazhin që ata kanë për ju në fazën përfundimtare.

Mos ndjeni keqardhje

Ndryshimi i punës është një gjë kaq e përditshme. Por ne priremi të ndjejmë turp dhe keqardhje kur largohemi nga një mjedis për të punuar diku tjetër. Njëlloj si të tradhtosh një partner. Dhe ndoshta kolegët tuaj do të përpiqen ta zmadhojnë këtë ndjenjë për ju. Por ju duhet të bëni më të mirën për ju dhe të ndiheni mirë për këtë. Nëse është e nevojshme, vendosni një kufi në fjalët e kolegëve tuaj.