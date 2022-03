Si të kursesh karburant në këtë kohë krize?

Ndalimi i importit të naftës ruse nga Shtetet e Bashkuara, si dhe kriza në Ukrainë, shkaktuan një rritje të çmimit të karburantit, gjë që ndihet edhe nga shoferët.

Për këtë arsye, ne ju sjellim një këshillë tjetër për të kursyer. Sa më e lartë të jetë shpejtësia, aq më e lartë është rezistenca e ajrit, e cila është një faktor kyç në konsum.

Rezistenca e ajrit rritet në mënyrë kuadratike me shpejtësi, jo në mënyrë lineare. Pra, edhe nëse ecni pak më shpejt, rezistenca do të rritet shumë më tepër sesa ritmi juaj i ecjes dhe bashkë me të edhe konsumi.

Me shpejtësi rreth 140 km/orë, makina me katër rrota konsumon një sasi mbi mesataren e karburantit. Klubi gjerman i automobilave ( ADAC ) ka llogaritur për makinat e klasës së mesme që ato konsumojnë deri në dy të tretat më shumë kur ngasin me 160 km/orë sesa me 100 km/orë.

Shumë shoferë pëlqejnë gjithashtu të përshpejtojnë në rrugët tona, dhe kjo nuk është ekonomike (ose e sigurt).

Shpejtësi ideale

Cila shpejtësi është ideale? Përshpejtoni fuqishëm, ndërroni marshin e sipërm dhe drejtoni shpejtësinë midis 60 dhe 90 km/h. Eshte më ekonomike.

Sigurisht, kjo nuk është praktike në autostradë, ku shpejtësia ideale do të ishte (konstante) 100 deri në 130 km/h. /albeu.com/