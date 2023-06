Si të kuptoni nëse vuani nga stresi emocional

Nervozizmi, frika, zemërimi, trishtimi janë reagimet kryesore emocionale të shkaktuara nga stresi dhe sigurisht që i keni ndjerë në një moment të jetës tuaj. Kështu përcaktohet stresi emocional dhe sipas ekspertëve ka shenja specifike për të kuptuar nëse ju karakterizon.

Nëse shpesh e gjeni veten duke përjetuar ndonjë nga të mëposhtmet, atëherë ka shumë të ngjarë që të keni stres emocional.

Tjetërsimi

Tjetërsimi rezulton nga shkëputja nga realiteti dhe njerëzit. Kjo shkaktohet nga stresi intensiv dhe në këtë rast është mirë të konsultoheni me një ekspert, i cili do t’ju tregojë rrugën në marrëdhëniet me ata që ju rrethojnë.

Tranzicione emocionale

Nëse keni luhatje të ndryshme emocionale, atëherë sipas ekspertëve, jeni duke përjetuar stres të fortë emocional. Gjëja më e rëndësishme këtu është të pranoni të gjitha ndjenjat tuaja pa i injoruar ato. Tranzicionet e shpeshta janë një nga shenjat kryesore dhe nëse përkeqësohen, atëherë është e vështirë të ktheheni menjëherë. Mund të ndiheni më të ndjeshëm, më nervozë, më kritikë. E gjithë kjo ndoshta ju shkakton më shumë stres, shqetësime të gjumit dhe i vështirëson marrëdhëniet tuaja personale.

Mungesa e interesit

A keni ndalur së shijuari gjërat që ju pëlqenin të bënit më parë? Apatia është mungesa e vazhdueshme e pasionit dhe ju bën të mos tregoni interes për njohje të reja apo gjëra të reja. Ndjenjat tuaja janë në pritje ose jo reale.

Për të larguar stresin emocional nga jeta juaj, është mirë të regjistroni mendimet dhe ndjenjat tuaja pasi është një teknikë që ju lehtëson dhe përqendron vëmendjen në gjërat më të rëndësishme.