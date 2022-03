Si të kontrolloni në 9 sekonda nëse një domate apo një kastravec është me kimikate?

Flitet shumë për ushqimin organik, frutat dhe perimet e spërkatura apo të pa spërkatura.

Dhe a e dini se si të kontrolloni nëse mollët, domatet apo kastravecat janë plot “kimi” apo jo?

Për të ruajtur frutat, veçanërisht mollët, gjatë gjithë dimrit, ato shpesh trajtohen me kimikate të ndryshme që mund të jenë të rrezikshme për shëndetin.

Dhe a është e sigurt të hani ushqime të tilla së bashku me lëkurën?

Pranvera ka filluar zyrtarisht dhe oferta në markete dhe dyqane ushqimore përfshin fruta dhe perime që janë ruajtur gjatë gjithë dimrit.

Për mënyrën se si të mbroheni nga helmimi nga mollët dhe frutat e tjera që “spërkaten”; thanë shumë ekspertë, dhe hapi i parë është larja në ujë të ngrohtë, ku mund të shtoni edhe sodë buke.

Cilat lloje janë më të sigurtat?

Nëse blini produkte “shtëpiake” në treg nga shitës të dëshmuar dhe për të cilat e dini se nuk përdorin kimikate, thjesht mund të lani koren nga papastërtitë dhe pluhuri i grumbulluar. Nëse i blini në një dyqan, kur nuk e dini vërtet nëse janë trajtuar, rekomandohet që gjithsesi të qëroni lëvoren.

Pasojat e konsumimit të ushqimeve që “përtypen” nga kimia mund të jenë shumë të rrezikshme dhe të çojnë në helmime të rënda. Megjithatë, ky problem ka një anë tjetër. Nëse e qërojmë një mollë, atëherë ajo është në fakt një burim kryesor i vitaminave A dhe C, kalciumit, fosforit, hekurit dhe antioksidantëve të dobishëm. Ka disa truke për të përcaktuar se sa toksike janë perimet ose frutat. Për shembull, kur prisni një mollë, nëse e shihni të errësohet shpejt, mund ta hani me siguri me lëvozhgën. Karcitina në kombinim me vitaminën C parandalon radikalet e lira që të dëmtojnë trupin.

Lëvorja e dobishme dhe frutat dhe perimet e tjera

Vitaminat C dhe P, një sasi e madhe pektine ruhen në lëkurën e limonit. Por këto ushqime mund të trajtohen edhe me kimikate për të zgjatur jetëgjatësinë e tyre, ndaj duhet të lahen shumë mirë përpara se të hiqni lëkurën. Uji i ngrohtë, soda e bukës dhe detergjenti do të ndihmojnë.

Si e dini nëse një kastravec dhe një domate janë spërkatur?

Për të përcaktuar nëse perimet kanë pesticide, mund të prisni një kastravec ose domate dhe të shikoni brenda. Zakonisht kastravecat dhe domatet me toksina kanë vija të verdha, në qendër ka një pjesë të verdhë. /albeu.com/