Si të kontrolloni mishin e freskët në vetë në 5 sekonda në dyqan?

Kur blejmë mish në supermarket, zakonisht hedhim një vështrim të përciptë të datës së skadencës dhe kaq.

Megjithatë, edhe nëse data e skadencës nuk ka skaduar, kjo nuk do të thotë që mishi është i freskët.

Dhe shumë prej nesh as nuk dinë të dallojnë nëse mishi është i freskët apo jo. Megjithatë, ekziston një truk i thjeshtë, i cili nuk do t’ju marrë as pesë sekonda. Sipas Elizabeth Rosicki nga Qendra Bujqësore Gjermane, mishi cilësor duhet të përmbajë yndyrë ultramuskulare, shkruan albeu.com.

Këtë mund ta dalloni në mish nga vijat e bardha, të cilat duken si vena, domethënë mishi duhet të duket lara-lara. Kushtojini vëmendje nëse ka ujë në në vendin ku ndodhet mishi. Nëse shtrihet në ujë të përgjakur, do të thotë se mishi nuk është i freskët.

Kur bëhet fjalë për ngjyrën e mishit, varet edhe nga lloji që blini. Mishi i viçit duhet të jetë i lehtë, jo i bardhë, si pula.

Mishi i viçit duhet të jetë me ngjyrë të kuqe mesatare, jo shumë të errët. Mishi i derrit duhet të jetë rozë e lehtë.

Ju gjithashtu mund të aplikoni një truk me prekje. Nëse e shtypni me gisht, mishi është i freskët nëse kthehet menjëherë në gjendjen e tij origjinale.

Nëse gjurmët e gishtave dhe gjurmët e gishtave mbeten në të, atëherë me siguri do të kapni mish që nuk është i freskët. /albeu.com/