Si të dëgjoni muzikë në YouTube në telefonin tuaj edhe pse keni të hapur diçka tjetër?

Nuk ka rëndësi nëse keni një iPhone ose Android, këto janë zgjidhjet më të mira për të dëgjuar përmbajtjen e YouTube në sfond – plotësisht falas.

Me rritjen e popullaritetit të platformave të transmetimit të muzikës si Spotify, Deezer, Tidal dhe YouTube Music, gjithnjë e më pak njerëz ruajnë muzikë në pajisjet e tyre. Fatkeqësisht, të gjitha këto platforma kërkojnë që përdoruesit të paguajnë një abonim të caktuar për të marrë funksionalitetin e plotë, kështu që për transmetimin dhe dëgjimin falas të muzikës në sfond është gjithnjë e më e vështirë të gjesh një zgjidhje të përshtatshme.

Sigurisht, pavarësisht nëse dëshironi të dëgjoni versione në studio të këngëve, kopertinave ose diçka krejtësisht të ndryshme, si podkastet, YouTube është vendi që ofron përzgjedhjen më të madhe të përmbajtjes. Fatkeqësisht, nëse nuk abonoheni, aplikacioni zyrtar nuk do t’ju lejojë ta ekzekutoni në sfond. Megjithatë, ka zgjidhje alternative, të cilat i paraqesim më poshtë, pavarësisht nëse keni një pajisje iPhone apo Android.

Aplikacioni më i mirë Android për të dëgjuar muzikë YouTube në sfond

Sipas shumëkujt, aplikacioni më i mirë për këtë qëllim është YMusic. Ky aplikacion ekziston prej disa vitesh dhe është një zgjidhje e provuar jo vetëm për të dëgjuar muzikë në sfond, por edhe për të kursyer megabajt të çmuar gjatë kryerjes së saj.

Ndërfaqja është shumë e thjeshtë dhe edhe pse e ka atë opsion, YMusic nuk luan video, por vetëm audio, kështu që nuk do të duhet të shqetësoheni se mos ju mbarojnë të dhënat celulare gjatë dëgjimit të muzikës.

Kur instaloni aplikacionin, mund të kërkoni përmbajtjen e YouTube përmes seksionit Discover dhe pasi të gjeni videot e dëshiruara, aplikacioni do të përpilojë një listë me 25 këngë të rekomanduara, renditjen e të cilave mund ta rregulloni sipas dëshirës. YMusic ofron gjithashtu një sërë funksionesh të tjera, të tilla si krijimi i listave për luajtje, barazuesit, kohëmatësit për të fikur muzikën, madje edhe rregullimi i shpejtësisë së riprodhimit. Sidoqoftë, veçoria që shumë e konsiderojnë më të dobishme është aftësia për të shkarkuar përmbajtje në formatin MP3.

Nëse jeni duke marrë në konsideratë YouTube Vanced, një aplikacion që ofron funksione të ngjashme, mbani në mend se YMusic nuk është një zëvendësim për YouTube Vanced, por një alternativë falas për aplikacionin YouTube Music. Për më tepër, ju mund t’i përdorni këto dy aplikacione në një çift, në të njëjtën mënyrë që mund të përdorni YouTube Premium dhe YouTube Music.

Aplikacioni më i mirë i iPhone për të dëgjuar muzikë YouTube në sfond

Fatkeqësisht, instalimi i aplikacioneve jashtë App Store është i pamundur pa një proces të komplikuar, kështu që përdoruesve të iPhone u mbetet zgjedhja vetëm e aplikacioneve që Apple ka miratuar, domethënë që nuk shkelin rregullat e tyre.

Kjo nuk do të thotë që përdoruesit e iPhone nuk mund të dëgjojnë përmbajtjen e YouTube në sfond, por vetëm se zgjidhjet e tyre janë mjaft të kufizuara dhe shumë më pak funksionale në krahasim me Android. Ka mjaft zgjidhje të tilla në App Store, por sipas mendimit të shumicës, zgjidhja më e mirë quhet Musi.

Aplikacioni Musi nuk është aq i pasur me veçori sa YMusic, por do ta kryejë punën. Pas luajtjes së një kënge, ai krijon automatikisht një listë dëgjimi me 25 këngë që mund t’i personalizoni, ju ofron të krijoni listat tuaja të dëgjimit, një barazues dhe një kohëmatës për të fikur muzikën. Fatkeqësisht, të gjitha aplikacionet e këtij lloji në App Store, përfshirë Musi, u shfaqin përdoruesve të tyre reklama, kështu që ju duhet të paguani një tarifë një herë nëse nuk dëshironi që ato t’ju shfaqen, gjë që nuk është ideale, por sigurisht që është më lirë sesa të paguani rregullisht për abonim.