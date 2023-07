Si të bëni përshtypje të mirë në takime?

Nëse dëshironi të krijoni një përshtypje të parë sa më të mirë tek të tjerët, ne po ju sugjerojmë disa sekrete të vlefshme. Ja cilat janë ato…

Me disa ndryshime të thjeshta, ju do të mund t’i bëni shumë shpejt për vete disa njerëz duke iu pasur simpati. Nëse jeni duke shpresuar për të fituar punën e ëndërruar ose nëse do të takoni për herë të parë vjehrrin dhe vjehrrën tuaj zbuloni këto sekrete, si më poshtë vijon.

Bëhuni pak kureshtar

Nëse ju shkoni në një intervistë pune, ju padyshim dispononi informacione të shumta rreth kompanisë, por a e dini që është mirë që të gjeni informacione edhe për personin që do t’ju intervistojë? Pyesni ndonjë të njohur, shokë apo shoqe, ose hidhni një sy në “Google” për të gjetur se ku ai apo ajo ka punuar më parë dhe nëse keni ndonjë lidhje të përbashkët. Më pas mos hezitoni të përdorni informacionet që gjeni gjatë intervistës.

Shmangni një stil veshje që mund të dështojë

Ju duhet të jeni të zgjuar në atë çka zgjidhni për të veshur. Lini fustanin e shkurtër në dollapin tuaj dhe në vend të tij vishni një palë pantallona dhe një triko kashmiri në momentin që do të takoni mamanë e tij. Ndërsa përpara se të filloni punë pyesni për stilin e veshjes që duhet të mbani në zyrë.

Arrini në orar

Nëse arrini vonë, kjo do të thotë se nuk respektoni kohën e personit tjetër që keni lënë takim. Edhe nëse e telefononi dhe i thoni se po vraponi apo justifikoheni për vonesën, kjo nuk e bën më të mirë situatën. Mundohuni ta përcaktoni mirë kohën që do t’ju duhet për të shkuar diku, duke marrë parasysh trafikun apo ndonjë të papritur.

Fikeni telefonin tuaj

Nëse gjatë një takimi çfarëdo, do të mbani ndezur gjatë gjithë kohës telefonin apo smartphone-n tuaj, kjo nuk do të bënte një përshtypje të mirë te personat e tjerë. Për ta nuk do të jeni fare simpatik, pra ata nuk do të krijojnë një përshtypje të mirë për ju. Do të ishte mirë që të përqendroheshit në bisedë dhe ta fiknit telefonin tuaj.

Shtrëngoni duart

Një shtrëngim duarsh mbetet një mënyrë e mirë nëse do të takoni kolegë të rinj, fqinj të rinj apo vjehrrit tuaj të ardhshëm.

Respektoni kufijtë

Mos e përqafoni fqinjin apo bashkëpunëtorin tuaj të ri. Duke u bërë shumë familjar me dikë, është një mënyrë e sigurt për t’u armiqësuar me ta. Ndaj, çdo gjë ka kufij.

Falënderoni

Falënderoni personin i cili ju ka intervistuar nga email-i duke i dërguar një falënderim formal po nga email-i. Nëse ju do të shkoni për darkë te vjehrrit e ardhshëm, bëjuni atyre një dhuratë të vogël, si për shembull një kuti të këndshme me çokollata. Ndërsa për t’i uruar mirëseardhjen fqinjëve të rinj, blijuni atyre një tufë me lule.

Qëndroni neutral

Pavarësisht situatës në të cilën ndodheni, qëndroni neutral. Edhe kur hapen tema të nxehta, të cilat kanë të bëjnë me seksin, politikën apo fenë, ndërsa ju jeni me miqtë tuaj që ndajnë të njëjtat pikëpamje. Ndërkohë kur shkoni për darkë tek prindërit e tij, shmangni shakatë e tepruara.

Tregoni interes për personin tjetër

Në një intervistë punë, bëhuni një dëgjues i mirë ndaj personit që do t’ju intervistojë, por gjithashtu edhe pyetni se me cilin person keni të bëni. Vjehrrin tuaj mund ta pyesni për lojën e tij të preferuar, ndërsa shefin e partnerit tuaj mund ta pyesni për fëmijët e tij. Askujt nuk i pëlqen të rrijë për pak me dikë që flet vetëm për veten.

Bëni komplimente

Provoni të thoni gjëra të tilla si: “Kam dëgjuar shumë fjalë të mira për ju”, ose “Kam kuptuar që ju jeni një lojtar shumë i zoti në tenis”. Nëse nuk keni apo nuk mund t’i thoni dikujt një kompliment të sinqertë, atëherë shfrytëzoni njërin prej këtyre, ose shpikni një të çastit. Pothuaj të gjithëve u pëlqejnë komplimentet dhe kështu ju do të krijoni një përshtypje mjaft të mirë tek ta.