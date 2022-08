Si ta mësoni trupin të zgjohet më herët

Eksperti i gjumit Michael Breus ndau disa këshilla që mund të “stërvitin” trupin për të filluar të zgjohet më herët me kalimin e kohës.

Jini të qëndrueshëm

Ai thotë se kur ndryshoni orarin e gjumit, duhet të keni kujdes – qëndrueshmërinë. Ai pohon se duhen afërsisht 21 ditë që ritmi ynë cirkadian të përshtatet me orarin e ri dhe shton se nëse jeni mësuar të zgjoheni në një kohë të caktuar, nuk është aspak aq e thjeshtë sa të shkoni në shtrat më herët, shkruan albeu.com.

– Kur gjen një kohë të re zgjimi që dëshiron të arrish, në fakt duhet ta detyrosh veten të zgjohesh në atë kohë për 21 ditë rresht, në mënyrë që truri të përshtatet me të – shpjegon eksperti.

Mbajeni alarmin larg shtratit

Nëse alarmi juaj është afër shtratit tuaj, ju ndoshta e fikni atë sapo të fiket dhe shkoni për të fjetur, por nëse e lini pak më larg, do t’ju duhet të ngriheni për ta fikur dhe më e vështira një pjesë e zgjimit ka mbaruar. Kjo do t’ju pengojë të vononi alarmin për orë të tëra dhe do të ngriheni në kohë.

Ekspozoni veten në dritën natyrale të ditës

Eksperti shpjegon se qëndrimi në dritë për të paktën 15 minuta sapo zgjohemi i sinjalizon trurit se kjo është koha kur duhet të zgjohemi çdo ditë. Gjatë ditës, ju mund të hapni dritaren për të lejuar sa më shumë dritën e ditës në banesën tuaj.

Mos u mbështetni në kafe

Ai gjithashtu këshillon të hiqni sa më shumë që të jetë e mundur kafeinën ndërsa përpiqeni të rregulloni orarin tuaj, sepse nuk do t’ju japë aq shumë energji sa mund të mendoni. Nëse filloni të konsumoni më pak kafeinë, gjumi juaj do të jetë më cilësor dhe është mirë të hiqni dorë nga alkooli kur dëshironi të zgjoheni më herët sepse ndikon negativisht në gjumin.

Gjeni motivimin

Nëse keni një mik ose një anëtar të familjes që ndan qëllimin tuaj për t’u zgjuar herët, mund të mbështeteni tek njëri-tjetri. Eksperti thotë se ju mund të telefononi me radhë njëri-tjetrin në mëngjes, duke e motivuar njëri-tjetrin të ngrihen. Nëse ky nuk është një opsion, mund të jetë e dobishme të keni një detyrë ose angazhim për të cilin duhet të ngriheni, si për shembull ta çoni qenin për shëtitje në mëngjes ose të planifikoni një takim të mëvonshëm. /albeu.com/