Si ta mbani fëmijën tuaj larg virozave të dimrit

Stina e dimrit është e mbushur me viroza dhe ftohje, të cilat prekin shumë fëmijët Fëmijët infektohen me grip në shkollë dhe fenomeni mund të ndodhë më shumë se një herë gjatë dimrit.

Gripi transmetohet direkt dhe indirekt. Direkt me pika kollë, teshtitje të folur të shkurtër, nxjerrje pikash dhe indirekt me kontakt me duar të infektuara. Përveç mjekimit, që është një metodë për të shtypur fenomenin, metoda më e mirë është parandalimi.

Dieta A dhe Z!

Ushqimi i fëmijës duhet të jetë i ekuilibruar gjatë gjithë vitit! Duhet të konsumoni çdo ditë një shumëllojshmëri frutash dhe perimesh të cilat janë të pasura me antioksidantë të fuqishëm si vitamina C, e cila ndihmon në luftimin e radikaleve të lira që rriten në rast infeksioni.

Gjatë javës në dietën e tij duhet të përfshijë mish pa dhjamë, peshk, ushqim deti, vezë, arra, bishtajore, drithëra, mëlçi, perime jeshile, ushqime të pasura me mikroelementë të ndryshëm dhe vitamina si acidi folik, vitaminat A, E, B12, B6, bakri, hekuri, magnezi, seleniumi, mangani dhe zinku ku të gjithë së bashku luajnë një rol të rëndësishëm në funksionimin e duhur dhe mbrojtjen e organizmit të fëmijës.

Rrisni sasinë në omega 3 dhe omega 6, yndyrna që i merrni nëpërmjet peshkut, arrave, drithërave të fortifikuara. Ato kontribuojnë në funksionimin e duhur të sistemit imunitar dhe kanë veti anti-inflamatore.

Konsumoni ushqime me probiotikë dhe prebiotikë, si kos, qumësht, kefir dhe ushqime të fortifikuara që mbrojnë veçanërisht sistemin tretës nga infeksionet.

Kufizoni ushqimet e pasura me yndyrna të ngopura si ushqimet e padëshiruara, ftohjet dhe mishrat me yndyrë./albeu.com