Si ta kuptoni se i mungoni dikujt në bazë të shenjës së horoskopit

Stereotipet e mallkuar me të cilat janë rritur meshkujt nuk i lejojnë ata të shprehin hapur ndjenjat e tyre, edhe nëse i mungon padurueshëm. Sidomos nëse i përkasin shenjave specifike që dallohen, për shembull, nga egoizmi ose kokëfortësia e tyre.

Por si do ta kuptoni se i mungoni, sipas pozicionit të tij në zodiak? Këtu janë sjelljet që duhen deshifruar rast pas rasti.

Dashi: Tejet konkurrues dhe në të njëjtën kohë tepër krenar, ai nuk do t’ju tregojë qartë, por do t’jua tregojë përmes xhelozisë së tij ndaj burrave të tjerë.

Demi: Edhe pse i përkushtuar ndaj marrëdhënieve të tij, ai është kokëfortë, ndaj nuk do t’ju tregojë se sa shumë i mungon. Por mjafton që ata të jenë vazhdimisht të pranishëm në jetën tuaj për ta kuptuar atë.

Binjakët: Një ditë ai ju thotë se i mungoni, ditën tjetër nuk u përgjigjet mesazheve tuaja. Binjakët klasikë. Ai nuk të gënjen: ai vetë është i sigurt. Jini të durueshëm dhe jepini kohë për të zgjidhur ndjenjat e tij.

Gaforrja: Gaforrja emocionale nuk do t’ju fshehë se i mungoni, sepse e ka të vështirë ta bëjë këtë. Por ai do ta shprehë atë kryesisht me veprime sesa me fjalë – për shembull, duke përfituar nga çdo mundësi për t’ju parë.

Luani: Nuk do ta keni të vështirë ta kuptoni, pasi nëse i mungoni, do të garojë vazhdimisht për vëmendjen tuaj. Ai nuk do të ngurrojë, për shembull, t’ju pyesë pse nuk u përgjigjeni mesazheve që ju dërgon gjatë gjithë ditës.

Virgjëresha: Duket rehat, por në realitet, duke qenë se është shumë kritik ndaj vetes, do të hezitojë të pranojë para jush se i mungon. Mund t’ju duhet së pari t’i tregoni atij që ta ndihmoni të hapet.

Peshorja: Shenja që vlerëson shumë ndershmërinë do të jetë e qartë me ju dhe do të shpalosë me guxim ndjenjat e tyre. Shprehni edhe tuajat. Ai do ta vlerësojë më shumë sesa mund ta imagjinoni.

Akrepi: Veçanërisht i fshehtë, ai nuk do t’ju tregojë qartë, por do t’ju tregojë me gjeste pasioni. Mos u habitni, për shembull, nëse ai shfaqet papritur në shtëpinë tuaj në orën tre të mëngjesit – jo domosdoshmërisht i dehur.

Shigjetari: Shenja e pavarësisë ka frikë nga angazhimet, ndaj është thelbësore t’i jepni kohën dhe hapësirën e tij. Kur të ndihet gati, do të vijë t’ju thotë se i mungoni. Por duhet të keni durim dhe të mos i bëni presion, sepse do të reagojë keq.

Bricjapi: Ai e merr jetën tepër seriozisht dhe përpiqet të kontrollojë emocionet e tij, kështu që kjo veçori, e kombinuar me kokëfortësinë e tij, mund të rezultojë që ai të refuzojë t’ju tregojë se sa shumë i mungon. Mundohuni ta bëni vetë hapin e parë.

Ujori: Po, është ai që sheh çdo shprehje emocionale dhe ikën në drejtim të kundërt. Ndjenjat e tij janë një mister, por përpiquni të vini re se si ai flet për ju: A ju përfshin në planet e tij të ardhshme? A pyet ai detaje për jetën tuaj?

Peshqit: Jo vetëm që do t’ju thotë se i mungoni, por do ta bëjë përsëri dhe përsëri, edhe në fund të natës. Por ai do të presë që ju t’i tregoni se ndjenjat janë të ndërsjella, përndryshe nuk do t’ju lërë vetëm. /albeu.com