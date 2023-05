Si ta kuptoni nëse dikush i shenjës së Binjakëve është i dashuruar me ju

Ne të gjithë mund të mendojmë për Binjakët si të paqëndrueshëm, pak të pavendosur dhe ndoshta me dy fytyra, por nuk është gjithmonë kështu. Kur bien në dashuri bëhen njerëz të tjerë. Ata mbeten të shoqërueshëm dhe të këndshëm, por fokusi i vëmendjes së tyre bëhet personi që u ka “vjedhur” mendjen, sepse Binjakët bien në dashuri me personin që do të provokojë mendimin e tyre.

Pra, si ta kuptoni nëse një Binjak është i dashuruar me ju? Ka pesë gjëra që do të bëjë:

1. Ata nuk do të ndalojnë së foluri me ju

Binjakët udhëhiqen nga Mërkuri, i cili ndodh të jetë planeti i komunikimit dhe njohjes. A keni vënë re ndonjëherë se sa shumë Binjakët duan të flasin? A e keni vënë re gjithashtu sa pyetje bëjnë dhe sa të intriguar janë nga informacionet e reja? Epo, shanset janë nëse ata kurrë nuk duan të ndalojnë së foluri me ju dhe t’ju njohin, ata ndoshta janë të dashuruar me ju. Seriozisht, një Binjak i dashuruar qëndron deri vonë në telefon duke folur ose duke i dërguar mesazhe personit që dëshiron. Ata nuk kanë nevojë të ëndërrojnë kur realiteti u duket më i bukur.

2. Ai ju njeh në mesin e njerëzve të tij

Një Binjak që përpiqet t’i mbajë gjërat rastësore, ose të paktën të marrë kohën e tij para se të dashurohet me ju, ka të ngjarë t’ju mbajë larg miqve dhe familjes. Përveç kësaj, ata nuk e marrin seriozisht lidhjen emocionale, ndaj preferojnë të mos ju afrojnë me të dashurit e tyre nëse nuk ka ndjenja të forta për ju. Megjithatë, sapo bie në dashuri, ju do të takoni miqtë dhe familjen e tij. Dhe, kur t’i takoni, ata tashmë do të dinë gjithçka për ju, sepse Binjakët e dashuruar nuk do të ndalojnë së foluri për personin që u ka bërë përshtypje.

3. Ata ju përfshijnë në planet e tyre

Ju mund të habiteni kur mësoni se Binjakët gjithashtu kanë nevojë për kohë për veten e tyre për t’u çlodhur. Në fakt, nuk janë të rralla rastet kur ata tërhiqen për një kohë nga bota, për t’u rishfaqur më vonë sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Megjithatë, kur një Binjak është i dashuruar, nuk po shkon askund. Nëse ai ndjen se dëshiron të jetë vetëm, ai do t’ju dëshirojë pranë tij. Ai do të sigurohet që t’ju përfshijë në të gjitha planet e tij sepse në fund të ditës pak njerëz e dinë se kush është ai në të vërtetë. Nëse ai është i dashuruar me ju, ju jeni një prej tyre.

4. Bëhen pak posesiv

Kjo mund të jetë në kundërshtim me Binjakët e shkujdesur dhe shpesh të mbushur me faj, por kur ai bie në dashuri ai dëshiron që personi tjetër të jetë i gjithi i tij. Ata nuk angazhohen shpesh dhe kur e bëjnë është me një person që i emocionon dhe i bën të ndihen më pak të pasigurt. Puna është se ka shumë pak njerëz që me të vërtetë dhe thellësisht magjepsin një Binjak dhe në të njëjtën kohë i bëjnë ata të ndihen të sigurt. Kur e gjejnë, lidhen me të dhe pak “ngjiten” me të.

5. Ata bëhen më kërkues kur janë rreth jush

Siç kemi thënë tashmë, Binjakët, kjo shenjë e ndryshueshme e ajrit, sundohet nga Mërkuri, planeti i komunikimit dhe informacionit. Ato karakterizohen nga kurioziteti i tyre i lindur dhe inteligjenca e pafundme. Në përgjithësi, ata vazhdimisht bëjnë pyetje, vënë në dyshim gjithçka dhe gjithmonë duan të mësojnë. Kështu që kur bien në dashuri duan të dinë gjithçka për njeriun që ua ka rrëmbyer zemrën. Ata bëjnë pyetje dhe duken mjaft kureshtarë. Megjithatë, kjo nuk duhet t’ju shqetësojë sepse vetëm tregon se ata janë të interesuar për ju dhe asgjë tjetër.