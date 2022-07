Si oligarkët “e arratisur” rusë tani po blejnë prona të shtrenjta në Dubai

Ekipi i kompanisë së pasurive të paluajtshme në Dubai , Mira Estate ka “miliona” arsye për të festuar.

Tregu i pasurive të paluajtshme luksoze regjistroi një rritje 100% nga viti në vit në shitjet ndaj oligarkëve nga Rusia dhe vendet e ish-BRSS në gjysmën e parë të 2022.

Shitjet e pronave nga Mira Estate, e cila është e specializuar në këtë klientelë të veçantë, u dyfishuan, me fitime prej 2 miliardë dirhemë (500 milionë dollarë ), sipas shifrave zyrtare të kompanisë.

Ish-pronari i Chelsea FC , Roman Abramovich dhe një bashkëpunëtor i njohur i presidentit rus Vladimir Putin , thuhet se tashmë po mendon të blejë një pronë në zonën Palm Jumeirah , arkipelagun e njohur artificial në formë palme. Avioni privat i miliarderit, me vlerë 350 milionë dollarë, mbetet i konfiskuar në një aeroport të Emirateve të Bashkuara Arabe pas një vendimi të SHBA.

Shmangia e dënimeve

Fluksi i blerësve nga Rusia dhe vendet e Komonuelthit të Shteteve të Pavarura (CIS) , një grup prej 9 ish-vendesh të ish-BRSS, i kanë dhënë një nxitje dramatike sektorit të pasurive të paluajtshme të Emirateve të Bashkuara Arabe që nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe sanksione kundër Rusisë.

Edhe pse shumë vende kanë vendosur sanksione ndaj Rusisw dhe kanë sekuestruar asetet e oligarkëve miqësorë të Putinit, Emiratet e Bashkuara Arabe mbeten “të hapura për biznes”.

“Lufta në Ukrainë dhe ndikimi i sanksioneve kanë çuar oligarkët e pasur rusë dhe të CIS në Dubai,” tha CEO i Mira Estate, Tamara Getigezheva , duke shtuar se “këta miliarderë po zgjedhin Emiratet e Bashkuara Arabe dhe po rrisin kërkesën për pasuri të paluajtshme luksoze”.

Duhet të theksohet se shitjet e pronave në Dubai u rritën me 45% nga viti në vit në prill dhe me 51% në maj , sipas Departamentit të Tokës së Dubait.

Duke u rikuperuar nga rënia e fundit e kërkesës gjatë pandemisë, distrikti luksoz i Dubait po regjistron rritje të qëndrueshme pasi ekonomia “u hap” dhe masat për të luftuar koronavirusin u lehtësuan. Ndërkohë, Emiratet e Bashkuara Arabe zgjeruan programin e vizave për banorët dhe punëtorët afatgjatë, ndërsa nënshkroi një marrëveshje historike me Izraelin dhe shfuqizoi disa ligje fetare dhe sociale.

Zgjedhja për neutralitetin gjeopolitik në një kohë kur shumica e ekonomive të zhvilluara po mbyllin dyert për Rusinë pas pushtimit të Ukrainës, ka përfituar Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat tashmë kishin një reputacion si një parajsë fiskale dhe sekrete.

Një destinacion për të paktët

Kompania e pasurive të paluajtshme në Dubai, Betterhomes , sipas sondazhit të saj të fundit, zbuloi se rusët zunë vendin e 5-të në renditjen e blerësve të huaj të pronave në tremujorin e parë të vitit. Firma me qendër në Londër Henley & Partners , nga ana e saj, njoftoi se Emiratet e Bashkuara Arabe do të jenë në qendër të interesit për “të paktët” këtë vit, duke tërhequr 4000 milionerë të rinj në vend . Në të njëjtën kohë, Rusia pritet të “humbë” 15,000 milionerë .

“Prona në Emiratet e Bashkuara Arabe është bërë një domosdoshmëri për portofolin e çdo milioneri,” tha Philippe Amarante , ekzekutiv në Henley & Partners.

Preferencat

Në të njëjtën kohë, tashmë janë krijuar tendenca të qarta në lidhje me preferencat e oligarkëve rusë.

“Rezidencat luksoze, veçanërisht pranë detit me një pamje të bukur janë preferenca e parë e oligarkëve,” tha Tahir Majithia , një ekzekutiv në Prime Capital në një intervistë të fundit me CNBC .

Këta investitorë po zgjedhin si blerjet e pronave rezidenciale ashtu edhe ato me qira, sipas Majithia. Të ashtuquajturat “marrëveshje bllok” , ku një investitor i pasur blen kate të tëra ose prona të shumta, janë të zakonshme. Çmimi mesatar dysheme i një prone luksoze kushton midis 7 dhe 10 milionë dollarë, në varësi të vendndodhjes dhe madhësisë së saj.

Shumë oligarkë rusë po zgjedhin të blejnë në kriptovaluta , pasi shumë kompani të pasurive të paluajtshme në vend i pranojnë ato si një mjet pagese.

Pastrim parash

Si aktivistët ashtu edhe rregullatorët në shumë pjesë të botës akuzojnë Dubain se i ndihmon këta oligarkë të pastrojnë paratë e tyre “të pista” . Bill Crowder ka bërë thirrje që vendi të shtohet në një “listë të zezë” të institucioneve financiare, ndërsa një grup deputetësh akuzuan qeverinë e vendit për “lehtësimin e pastrimit masiv të parave”, duke kërkuar vendosjen e sanksioneve ndaj oligarkëve rusë që ikën në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Task Forca e Veprimit Financiar, një organizatë ndërkombëtare kundër pastrimit të parave, e shtoi vendin në “listën e saj gri” në mars. Si rezultat, organizata përkatëse e vendit siguroi rregullatorët se po bën gjithçka për të luftuar aktivitetet e paligjshme të këtij lloji.

Sido që të jetë, ekonomia e Emirateve të Bashkuara Arabe aktualisht po përjeton rritje të konsiderueshme.

Sipas manjatit të pasurive të paluajtshme të vendit Hussain Sajwani dhe deklaratave të tij të fundit në CNBC, “Jam i sigurt se shumë rusë mund të përpiqen të zgjidhin problemet me të cilat përballen, por Dubai është ai që do të dalë, në fund, fitues. . Unë do t’ju them vetëm se sanksionet perëndimore shqetësojnë shumë njerëz, por nëse paratë që derdhen në vend janë të ligjshme, atëherë ne mund të vazhdojmë vetëm aktivitetet tona të biznesit si normale.”/albeu.com