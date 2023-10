Si ndikon ndryshimi i orës në shëndetin fizik dhe mendor? Studimet tregojnë të dhëna befasuese

Çdo vit, në orën 2 të mëngjesit të së dielës së fundit të tetorit, orët kthehen prapa, gjë që sinjalizon se dimri po afrohet dhe ditët po shkurtohen. Edhe pse kthimi i orës mbrapa konsiderohet si e mirë pasi njerëzit flenë një orë më tepër, sistemi i ndryshimit të orës është i diskutueshëm.

Në vitin 2019, Parlamenti Evropian votoi për të hequr ndryshimin e orës pasi një studim zbuloi se 84 për qind e njerëzve në vendet që morën pjesë në orën e diellit do të dëshironin që ajo të ndërpritet. Megjithatë, një sondazh zbuloi se shumica e britanikëve ishin paksa në favor të mbajtjes së tij.

44 % që votuan për të mbajtur sistemin aktual dhe 39 % për ta hequr atë. Ekzistojnë gjithashtu disa shqetësime shëndetësore që lidhen me ndryshimin e orës, pasi disa studime kanë treguar se prish ciklet natyrale të gjumit të trupit, gjë që mund të ndikojë si në shëndetin fizik dhe në atë mendor.

Si ndikon ndryshimi i orës në shëndetin fizik?

Truri i njeriut ka një orë biologjike, e njohur gjithashtu si një ritëm cirkadian, që funksionon në një cikël 24-orësh. Pavarësisht nëse fitoni një orë shtesë ose humbni një orë gjumë, kjo shkakton ndërprerje të ciklit të gjumit dhe mund të jetë e vështirë për disa njerëz që të përshtaten përsëri në një orar normal.

Gjumi me probleme gjithashtu mund të çojë në një rrezik më të lartë të sëmundjeve kardiovaskulare. Një studim i vitit 2019 nga studiues në Shkollën Mjekësore të Harvardit dhe Spitalin e Përgjithshëm të Massachusetts ekzaminoi ndikimin e mungesës së gjumit në sëmundjet e zemrës tek minjtë.

Studimi zbuloi se, pas 16 javësh, minjtë që kishin cikle gjumi të ndërprerë zhvilluan pllaka më të mëdha arteriale në krahasim me minjtë me modele normale të gjumit. Minjtë me mungesë gjumi gjithashtu kishin dyfishin e nivelit të disa qelizave të bardha të gjakut në qarkullimin e tyre dhe sasi më të ulëta të hipokretinës, një hormon që luan një rol kyç në rregullimin e gjendjeve të gjumit dhe zgjimit.

Humbja e një ore gjumi gjatë ndryshimit të orës në pranverë është lidhur me një rritje të sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Në SHBA, spitalet raportojnë një rritje prej 24 për qind të vizitave pas sulmit në zemër, çdo vit, të hënën, pasi orët ecin përpara. Hulumtimet kanë treguar gjithashtu një rritje të aksidenteve automobilistike kur makinat kthehen në muajt e ftohtë, ndërsa shoferët përshtaten me ndryshimin e orës, shkruan abcnews.al.

Sipas të dhënave të Zurich Insurance, shoferët kanë më shumë gjasa të kenë një aksident midis orës 16:00 dhe 19:00 në nëntor, pasi mbrëmjet errësohen më herët. Pas ndryshimit të orës, kompania vuri në dukje një rritje prej 10 deri në 15 për qind në vëllimet e aksidenteve gjatë asaj kohe në krahasim me pjesën tjetër të ditës.

Si ndikon ndryshimi i orës në shëndetin mendor?

Kur orët kthehen prapa në vjeshtë, ne marrim një orë shtesë të ditës në mëngjes – megjithatë, kjo zgjat vetëm disa javë para se ditët të shkurtohen dhe lindja e diellit të bëhet më vonë. Rritja e orëve të errësirës mund të rezultojë në humor të ulët dhe depresion te disa njerëz, si dhe lodhje, dhimbje muskujsh dhe dobësim të kockave për shkak të mungesës së vitaminës D nga ekspozimi ndaj dritës së diellit.

Disa njerëz përjetojnë gjithashtu çrregullime emocionale sezonale (SAD) si rezultat i ditëve më të shkurtra. Sipas NHS, simptomat e SAD përfshijnë një humor të ulët të vazhdueshëm, humbje të kënaqësisë ose interesit për aktivitetet normale të përditshme, nervozizëm, ndjenja dëshpërimi ose faji dhe gjumë më të gjatë se normalja.

Shërbimi shëndetësor thotë se mungesa e dritës së diellit mund të ndalojë funksionimin e duhur të një pjese të trurit të quajtur hipotalamus, e cila mund të ndikojë në prodhimin e melatoninës (hormoni i gjumit) dhe serotoninës (një hormon humori), si dhe në ritmin cirkadian të trupit.

Si të përshtateni me orët që kthehen prapa?

Orët tashmë janë kthyer prapa, por ka disa gjëra praktike që mund të bëni për t’ju ndihmuar të përshtateni nëse jeni të ndjeshëm ndaj ndryshimit në kohë. Në një postim në blog, Dave Gibson, themeluesi i The Sleep Site, thekson rëndësinë e praktikimit të higjienës së mirë të gjumit.

Higjiena e gjumit i referohet rutinave të përditshme dhe ambientit të dhomës së gjumit që promovon gjumë të qëndrueshëm dhe të pandërprerë. Gibson shkruan se stërvitja në mëngjes mund t’i ndihmojë njerëzit të flenë më lehtë në mbrëmje, dhe të bësh gjëra që ju ndihmojnë të relaksoheni në mbrëmje.

“Ndoshta e bëni trupin tuaj të relaksohet duke bërë një banjë me livando, ose duke bërë disa ushtrime ose joga,” thotë ai. “Më në fund, për të ndihmuar trurin tuaj të qetësohet, errësimi i dritave dhe leximi i një libri, në vend që të shikoni TV, janë metoda të provuara dhe të testuara relaksimi.”