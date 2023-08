Si ndikon mungesa e hekurit në rënien e flokëve

Përveç kësaj, sëmundjet kronike mund të shkaktojnë që trupi juaj të mos arrijë të përthithë sasitë e duhura të hekurit.

Shumë femra shmangin mishin e kuq, i cili është burimi më i mirë i hekurit. Këshillohet të merrni dy racione prej 120 gramë mishi të kuq në javë për të trajtuar problemin me mungesën e hekurit. Kjo sasi e vogël duhet të jetë e mjaftueshme për të ruajtur nivelet e shëndetshme të hekurit.

Nëse nuk e përdorni mishin e kuq, mund të hani fasule, spinaq dhe perime të tjera të gjelbra me gjethe të errëta si burime hekuri. Megjithatë, hekuri i bimëve nuk përthithet plotësisht ndaj duhet të shoqërohet me limon pasi vitamina C ndihmon përthithjen e tij.

Gjithashtu mund të merrni suplemente hekuri. Ato zakonisht shkaktojnë kapsllëk, prandaj preferohen dozat e vogla me veprim të ngadaltë.