Si ndikon jeta sedentare në trupin tonë

Postuar e keqe gjatë qëndrimit ulur, veçanërisht në punë, i sforcon muskujt e qafës. Ky pozicion fiks për shumë orë krijon një spazëm muskulor, duke shkaktuar sindromën e njohur të qafës së mitrës, e karakterizuar nga dhimbje në qafë dhe shpinë, si dhe marramendje, tendencë për të vjella dhe dhimbje koke.

Zemra

Zemra jonë ndikohet shumë nga pasiviteti. Sipas një studimi shkencor, rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare për dikë që bën një jetë sedentare rritet me 147%. “Brezi i divaneve” shpesh përballet me probleme me rritjen e peshës dhe kjo nga ana tjetër është një barrë e rëndë për zemrën. Rreziku është më i madh kur ka yndyrë intra-abdominale, pra yndyrë që grumbullohet në trung dhe akumulimi i saj favorizohet nga një mënyrë jetese e ulur, dieta e varfër dhe mungesa e ushtrimeve.

Gjiri

Qëndrimi ulur për orë të gjata është lidhur me 49,000 raste të kancerit të gjirit dhe 43,000 raste të kancerit të zorrës së trashë në vit. Sipas P.O.Y., pasiviteti fizik është shkaku kryesor për rreth 21-25% të kancereve të këtij lloji.

Beli

Pozicioni ulur çon në atrofi të grupeve të muskujve në pjesën e poshtme të shpinës, duke rezultuar në shtypjen e disqeve ndërvertebrale, duke shkaktuar hernie me simptomat karakteristike të dhimbjes së shpinës.

Pankreasi

Qëndrimi ulur gjatë gjithë ditës ndikon në funksionin metabolik të trupit, duke rritur nivelin e sheqerit në gjak. Me fjalë të tjera, trupi e përdor insulinën me më pak efikasitet, duke i hapur kështu rrugën diabetit. Në fakt, një studim i Harvardit tregoi se qëndrimi ulur për 2 orë çdo ditë para televizorit rrit rrezikun e diabetit të tipit 2.

Veshkat

Hulumtimet e mëparshme zbuluan se gratë që shpenzonin më pak se 3 orë në ditë ulur kishin 30% më pak gjasa të zhvillonin sëmundje kronike të veshkave në krahasim me gratë që kalonin më shumë se 8 orë në ditë në karrigen e tyre. Jeta e zgjatur sedentare gjithashtu duket të jetë e lidhur me një rrezik në rritje të sëmundjes së veshkave tek meshkujt.

Gjunjët

Gjunjët kanë një lëvizje konstante dhe normale, e cila është për shkak të ligamenteve, tendinave dhe grupeve të muskujve. Një nga muskujt që luan një rol të rëndësishëm është kuadricepsi. Jeta sedentare atrofizon këtë muskul të veçantë, duke sjellë si pasojë lëvizjen e paqëndrueshme të këtij artikulacioni, kontaktin e patellës me pjesën tjetër të pjesëve kockore (femuri, tibia) dhe lëndimet e vazhdueshme në zonë.

Gjetja më e habitshme e hulumtimit është se edhe ushtrimet sistematike nuk kompensojnë efektet negative të qëndrimit ulur për orë të gjata, gjë që është një faktor i pavarur rëndues. Zgjidhja, thonë ekspertët, nuk është të ushtroni më shumë, por të rrini ulur sa më pak./albeu.com