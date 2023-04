Si mund të ndikojë mëngjesi në ditën tuaj të punës

Të gjithë i dimë rreziqet e mungesës së ngrënies së mëngjesit, luhatjet e humorit, dhimbjet e stomaku, rëniet në peshë. Ata që nuk hanë mëngjes për të rënë në peshë nuk bëjnë asgjë tjetër përveçse i bëjnë keq vetes. Dhimbjet e stomakut shkaktojnë tërheqjen e vëmendjes nga puna më shumë se sa ju e mendoni.

Ushqimi është fuqia e trurit

Ashtu si çdo organ tjetër truri juaj ka nevojë për ushqim në mënyrë që të funksionojë në rregull. Nëse ju hani rregullisht ushqime të kripura dhe të ëmbla ju jeni duke ndikuar keq te truri juaj. Për fat të keq menuja juaj ndikon negativisht te humori, përqëndrimi dhe energjia. Kjo do të thotë se çokollatat dhe fast food-et gjatë pjesës më të madhe të javës nuk dëmtojnë vetëm shëndetin tuaj por ndikojnë dhe te puna juaj. Kur hani mëngjes duhet të siguroheni se dieta juaj është e balancuar dhe e shëndetshme.

Pse mungesa e mëngjesit ndikon në punën tuaj

Fillimi i ditës me stomakun bosh do të ndikojë në nivelin e përqëndrimit, energjinë dhe produktivitetin, ky është një fakt shkencor. Ushqimet me kalori rrisin produktivitetin dhe duke e ditur këtë nuk është mirë ta filloni ditën me stomakun tuaj bosh. Një çokollatë padyshim do ta rrisë energjinë tuaj por kjo nuk do të jetë për më shumë se 30 minuta.Ju duhet të hani ushqime të shëndetshme si drithrat që e bëjnë lëshimin e gulkozës në mënyrë të ngadaltë. Nëse ju vazhdimisht e filloni ditën tuaj në një humor të keq, me një mungesë të përqendrimit në punën tuaj, ju së shpejti do të jeni nën stres. Gjëja e parë e mëngjesit është se shumica e njerëzve janë plot energji dhe produktivë. Nëse ju shkoni në punë të lodhur dhe të shpërqëndruar, kjo do të vihet re qartë për të gjithë rreth jush.