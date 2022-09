Aktorja e njohur Arjola Demiri është mbajtur si një ndër vajzat më simpatike të ekranit dhe jo vetëm. Ama prisni pak!

Blogeri Olti Curri, sapo na zbuloi ose më sakt sozinë e saj. Bëhet fjalë për një blogere spanjolle me emrin Silver, e cila ka disa ngjashmëri në fytyrë me aktoren.

Nëse edhe blogerja do të ishte brune, e sigurt që do e ngatërronim me Arjolën, kaq identike janë.