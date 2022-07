Si Martin Braithwaite arriti të bëhej futbollisti më i pasur i Barcelonës?

Martin Braithwaite është bërë lojtari më i pasur i Barcelonës, falë vendimeve të tij të zgjuara të biznesit jashtë fushës së futbollit.

Ai thuhet se fiton katër milionë euro në sezon në Camp Nou, megjithatë është puna e tij jashtë fushës që ka çuar në pasurinë e tij masive. U zbulua nga “Forbes” në vitin 2020 se Braithwaite kishte bërë një shumë të madhe parash nga investime të tjera dhe, në atë kohë, ishte vetëm pas Lionel Messit në skuadrën e Barcelonës për pasurinë e përgjithshme. Ai investoi në një biznes të pasurive të patundshme me xhaxhain e tij në vitin 2017 dhe sigurisht që ishte thirrja e duhur. Ata tani kanë pasuri të paluajtshme me vlerë mbi 250 milionë euro në zona si New York, Philadelphia, Jersey City dhe San Antonio.

Përveç parave nga futbolli dhe pasuritë e paluajtshme, danezi ka një biznes shumë të suksesshëm veshjesh të cilin e drejton me partneren e tij Anne-Laure Louis. Vetëm për të shtuar pak para shtesë, ai zotëron gjithashtu një restorant në Barcelonë të quajtur Gave.

“Unë e kam pasur gjithmonë këtë anë amerikane dhe mendoj se ndoshta kjo është arsyeja pse mendësia ime është ndoshta më amerikane, për të ëndërruar gjëra të mëdha, për të bërë gjëra të mahnitshme, për të arritur qëllime”, tha ai në një intervistë me “The Philadelphia Inquirer”.

“Në Danimarkë, ne kemi një sistem të mahnitshëm që mbron njerëzit. Të gjithë janë të mirë. Askush nuk ka nevojë për asgjë. Në Amerikë, në të vërtetë nuk është e njëjta gjë.”/ h.ll/albeu.com