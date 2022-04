“Si koka e nuses”, Rama leksion kryebashkiakut të Beratit: Kemi nevojë për ndërhyrje elegante (VIDEO)

Kryeministri Edi Rama ka qenë në Berat teksa ka inauguruar një parking nëntokësor në sheshin “Selamllekut” dhe lagjen “Mangalem”.

Rama ishte i shoqëruar nga kryebashkiaku i Beratit Ervin Demo gjatë këtij inspektimi.

Shefi i qeverisë porositi Demon për disa ndryshime në këto zona. Ai tha se ka nevojë për ndërhyrje elegante dhe me ndriçim në mënyrë që në mbrëmje të ketë njerëz.

“Kjo tani do bëjë një ndryshim sepse faktikisht Mangalemi vjen deri poshtë. Të pastrohet. Ça është ajo? Kjo është rehabilituar në krahasim me çfarë ishte por tani kemi nevojë për ndërhyrje elegante me ndriçim që të bëhet një zonë ku në mbrëmje të ketë njerëz.

Të mos jetë kështu si gjë e vdekur. Duhet parë si mund të shkrihet natyrshëm, Duhen mbjellë pemë lule. Kjo këtu deri atje lart. Pastaj pjesa tjetër përfshihet deri poshtë. Kjo e bën të jetë si koka e nuses me fustan të gjatë dasme”, deklaroi Rama./albeu.com/