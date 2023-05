Si i rriti Tom Doshi votat me 240%

Opozita, veçanërisht ajo e përfaqësuar nga koalicioni ‘Bashkë Fitojmë’, refuzon pranimin e rezultatit të zgjedhjeve të 14 Majit 2023. Sali Berisha duke akuzuar për blerje votash aleatin e socialistëve, PSD, llogarit një rritje me 240% të votave, krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Faktoje verifikoi se rritja me 2.4 herë e votave të PSD-së është e vërtetë, ndërsa studiuesi Afrim Krasniqi shpjegon skemën se si është arritur ky rezultat.

Jona Plumbi

Nga foltorja e Parlamentit, drejtuesi i Komisionit të Rithemelimit, Sali Berisha duke folur për rezultatin e zgjedhjeve të 14 Majit 2023 e quajti procesin zgjedhor një “farsë elektorale”. Ish-kryeministri Berisha akuzoi Partinë Social Demokrate se ka blerë vota dhe për rrjedhojë rriti numrin e mbështetësve në zgjedhje me 240% krahasuar me një vit më parë.

Llogari elektorale

Nisur nga kjo deklaratë, Faktoje vendosi të krahasojë rezultatin e 14 majit me atë të vitit 2021, për të verifikuar vërtetësinë e shifrës së artikuluar prej 240% rrije.

Për të kryer këtë verifikim, fillimisht kontrolluam në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në kategorinë e rezultateve zgjedhore. Të dhënat për rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2021tregojnë se nw atw kohw partia e Tom Doshit mori 35 475 vota në total, ose 2.25% të totalit të votave për vitin 2021.

*Rezultatet e zgjedhjeve 2021, burimi KQZ

Në zgjedhjet vendore të 14 majit 2023, PSD kandidoi vetëm për Këshilla Bashkiakë, ndaj mjafton të mblidhet numri i votave që PSD ka marrë në secilën bashki, për të gjetur numrin total të votuesve pro kësaj partie në gjithë Shqipërinë.

Votat që PSD ka marrë për çdo bashki në zgjedhjet e 14 Majit, që gjenden në faqen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Faktoje i përpunoi për të kuptuar nëse deklarata e Berishës për rritje me 240% është e vërtetë.

Duke mbledhur votat e marra nga PSD në çdo bashki, totali i tyre rezulton të jetë 88 270 vota.

Për të llogaritur përqindjen e rritjes së votave nga 2021 në 2023, përdorim rregullën e treshit. Rezultati tregon se 88 270 votat e vitit 2023 janë sa 249% e 35 475 votave të vitit 2021.

Ekspertizë

Për të kuptuar shkaqet apo edhe rastet e mëparshme të një rezultati të tillë, Faktoje u konsultua me studiuesin Afrim Krasniqi: