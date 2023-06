“Shumë zhgënjyese…”, Yuri Kim pas lirimit të Tahirit: Korrupsioni është kërcënim për sigurinë kombëtare

Ambasadorja e SHBA në vendin tonë, Yuri Kim, është shprehur mjaft e zhgënjeyer për vendimin e marrë nga gjykata për lirimin e ish-Ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kim shkruan se Amerika e konsideron korrupsionin si një kërcënim serioz të sigurisë kombëtare.

Siaps saj është zhgënjyese të shohësh se si mënyrat e vjetra të mosndëshkimit dhe privilegjimit për disa vazhdojnë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri.

Very disappointing to see that the old ways of impunity & privilege for some persist in 🇦🇱 justice system. These old ways are not appropriate for a NATO Ally & EU aspirant, and they must be firmly rejected. 🇺🇸 considers corruption to be a core national security threat. Those…

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) June 2, 2023