Shumë e thjeshtë! Si të mos shtoni peshë gjatë festave të fundvitit

Ditët e festave (Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri) janë për të gjithë ne, të ndërthurura me ushqimet, gatimet dhe ëmbëlsirat e Krishtlindjeve, pijet dhe në përgjithësi me mbikonsumimin e vakteve.

Kështu, gjatë pushimeve, rritet mundësia për të shtuar peshë. Megjithatë, nëse ndiqni disa hapa të duhur ushqimor para dhe pas këtyre ditëve, ju ose nuk do të fitoni shumë peshë ose të humbisni kilogramët e festave menjëherë pasi ato të kenë mbaruar.

Para festave:

-Kufizoni konsumin e ëmbëlsirave. Duke qenë se gjatë festave tundimi për të ngrënë ëmbëlsira është i madh, shmangni ato në ditët para dhe gjatë festave nëse është e mundur.

-Hani të paktën 5 porcione fruta dhe perime në ditë. Kjo praktikë do të ndihmojë jo vetëm në kufizimin e kalorive që do të konsumojmë, pasi ato rrisin ngopjen, por do të sigurojnë doza të rëndësishme lëndësh ushqyese dhe vitaminash, marrja e të cilave zakonisht nuk është prioritet gjatë festave.

-Me të njëjtën logjikë, konsumoni bishtajore, peshk, ushqime të pasura me fibra bimore, si drithërat, pra ushqime që nuk konsumohen normalisht gjatë festave.

-Kufizoni konsumimin e alkoolit, duke i lënë më shumë hapësirë ​​pijeve alkoolike gjatë festave.

-Përcaktoni paraprakisht gjatësinë e ditëve që do t’i lejoni vetes të shpëtoni nga programi i përditshëm i të ngrënit. Kjo do t’ju ndihmojë të kontrolloni kohëzgjatjen e të ngrënit të tepërt që zakonisht shoqëron pushimet, por gjithashtu do t’ju ndihmojë të ktheheni shpejt në një plan ushqimor të shëndetshëm.

Gjate pushimeve:

-Thojuni jo ushqimeve të panevojshme. Gjatë festave kafen e shoqëron shpesh një briosh apoNdonjë gjë tjetër. Vendosni kufirin tuaj të ëmbël dhe qëndroni në të duke i thënë jo teprimit.

-Shikoni kaloritë në pije. Duke marrë parasysh se çdo gram alkool jep 7 kalori, mbikonsumimi i pijeve alkoolike mund të jetë katastrofik për ruajtjen e peshës. Nëse ju jepet zgjedhja, shkoni për një gotë verë të kuqe. Në të njëjtën kohë, kini kujdes nga konsumimi i pijeve freskuese të llojit cola që përmbajnë sheqer, duke preferuar pijet freskuese të tipit të lehta.

-Në tryezën festive, shmangni snacking në pjatat e para dhe mbushni pjatën tuaj një herë, duke përfshirë një sallatë perimesh!

Pas pushimeve:

-Kthehuni te hani vakte të vogla dhe të shpeshta gjatë gjithë ditës. Shpesh gjatë festave ky model cenohet duke u prirur për të konsumuar një ose dy vakte të mëdha gjatë ditës. Vaktet e shpeshta do të kufizojnë ndjenjën e urisë, ndërsa sasi më të vogla do të kontribuojnë në kontrollin më të mirë të peshës.

-Hani mengjes. Kjo praktikë është një rregull kyç për kontrollin e peshës duke aktivizuar djegien pas agjërimit gjatë gjumit

-Shoqërojeni vaktin tuaj me një sallatë perimesh pasi rrit ngopjen, duke çuar në të ngrënë më pak ushqim

-Shpesh marrja e një sasie të shtuar të ushqimit nuk është në vetvete aq armik sa mungesa e aktivitetit fizik. Synoni të bëni një lloj aktiviteti me intensitet të moderuar për 150 minuta në javë. Konsultohuni me mjekun tuaj nëse keni ndonjë dyshim./albeu.com