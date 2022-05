Shuhen shpresat për Ukrainën, anëtarësimi në BE mund të zgjasë 15-20 vjet

Një ofertë e Ukrainës për t’u bashkuar me BE-në nuk mund të finalizohej për “15 ose 20 vjet”, tha ministri i Francës për Çështjet Evropiane.

Duke folur në Radio J në Paris, Clement Beaune tha: “Duhet të jemi të sinqertë. Nëse thoni se Ukraina do të bashkohet me BE-në pas gjashtë muajsh, ose një ose dy vitesh, ju gënjeni.

“Kjo është ndoshta pas 15 ose 20 vjetësh, do shumë kohë.”

Komentet e tij hodhën ujë të ftohtë mbi shpresat e Volodymyr Zelensky për hyrje të përshpejtuar në bllok në vazhdën e pushtimit të Rusisë, shkruan BBC.

Beaune përsëriti ofertën e presidentit francez Emmanuel Macron për të krijuar një “komunitet politik evropian” më të lirë që mund të ndihmojë në integrimin e Ukrainës më shpejt, duke shtuar: “Unë nuk dua t’u ofroj ukrainasve asnjë iluzion apo gënjeshtër”.

Zelensky ka hedhur poshtë ato që ai i quajti “kompromise të tilla” dhe këmbënguli për një fillim të menjëhershëm të procesit drejt anëtarësimit të plotë në BE.

Beaune tha se propozimi i Macron nuk është “një alternativë ndaj bashkimit me komunitetin politik evropian”, duke theksuar: “Nuk e pengon anëtarësimin më vonë”.

Aspiratat e Ukrainës për t’u bashkuar me BE-në dhe NATO-n shihen si arsyeja kryesore që presidenti rus Vladimir Putin filloi pushtimin e tij.

Nisma e komunitetit politik evropian të Macron do të debatohet në një samit të BE-së në qershor.