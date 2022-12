Shtyhet seanca ndaj eurodeputetes greke në lidhje me skandalin e korrupsionit në PE

Seanca dëgjimore e Eva Kailit për përfshirjen e saj në skandalin e Katarit u shty për 22 dhjetor. Ajo ndodhet në paraburgim, ndërsa në seancën e sotme nuk mori pjesë.

Megjithatë, tre të bashkëakuzuarit e saj u paraqitën para autoriteteve gjyqësore.

CONFIRMED: Eva #Kaili was not present in court today but her 3 codefendants were here, according to one of the lawyers involved in the case.

She had asked for a delay and her hearing will be held on December 22.

No explanation as to why.

— Jack Parrock (@jackeparrock) December 14, 2022