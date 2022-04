Shtrenjtohet nafta dhe benzina në Maqedoninë e Veriut

Benzinat nga sonte në mesnatë do të rriten për 1,5 denarë për litër, ndërsa dizeli do të rritet për 2,5 denarë për litër, vendosi sot Komisioni Rregullator për Shërbime të Energjisë dhe Ujit (KRSHEU). Vendimi rrit çmimet me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht me 1.9 për qind.

Çmimi i ri me pakicë i EUROSUPER BS-95 do të jetë 81,5 denarë për litër, EUROSUPER BS-98 do të shitet për 83,5 denarë dhe EURODIZEL (DE V) për 82,5 denarë për litër. Çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) rritet për dy denarë dhe do të shitet për 80,5 denarë për litër.