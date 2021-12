Shtohen dritëhijet, viktima në Kamzë ishte shok me Ervis Martinajn! Në makinë u gjetën armë

Kanë dalë detaje të reja mbi vrasjen e ndodhur para pak minutave në Kamzë.

Sipas burimeve për albeu.com viktima dyshohet të ketë lidhje me Ervis Martinaj, i cili po ashtu u përfshi pak vite më parë në një ngjarje të tillë në ish-bllok.

Gjithashtu bëhet me dije se ky si person nuk jetonte jashtë dhe nuk dihet pse e mbante makinën me targa të huaja.

Te makina e djegur janë gjetur edhe armë zjarri.

Karriqi është ndaluar disa muaj më parë kur u bastisën pronat e Martinajt nga policia.

Dyshohet se viktima ka lidhje me dy të rinjtë që u vranë më 13 nëntor në Astir gjithashtu bashkëpuntor me Martinajn.

Kujtojmë se Erigers Mihasi dhe Armand Dumani u vranë me breshëri automatiku kur po lëviznin me mjetin e tyre tip Audi në Astir.

Njoftimi i Policisë:

Kamzë, Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 23.12.2021, rreth orës 19:56, në Kodër Kamëz, në rrugën “Nikoll Vatnikaj”, në rrethana ende të paqarta dyshohet se është vrarë me armë zjarri brenda në një automjet me targa të huaja, shtetasi C. K., rreth 35 vjeç, banues në lagjen Nr.1 Bathore.

Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje së bashku me grupin hetimor.

Është rrethuar zona dhe vijon krehja e saj për të bërë të mundur kapjen e autorit/ëve.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë vijon punën për zbardhjen e rrethaneve të ngjarjes, sekuestrimin e çdo prove të mundshme materiale që shërben për identifikimin e autorëve./albeu.com/