“Shtatë rrugët e mundshme të Putinit”, inteligjenca britanike publikon hartën: Ukraina mund të pushtohet në befasi (FOTO LAJM)

Inteligjenca e ministrisë së Mbrojtjes së Britanisë ka bërë një paralajmërim të frikshem, në të cilin thuhet se Rusia mund ta pushtojë Ukrainën në befasi të plotë.

“Rusia ruan një prani të konsiderueshme ushtarake që mund të kryejë një pushtim pa paralajmërim të mëtejshëm”, thuhej në njoftimin e ministrisë.

Postimi përfshinte një hartë të “boshtit të mundshëm të pushtimit të Presidentit Putin”, i cili tregonte se Rusia ishte e aftë të kryente lëvizjen tokësore të fazës së parë drejt Kievit nga dy pika përgjatë kufirit Bjellorusi dhe një pikë nga kufiri me Rusinë Perëndimore.

Harta tregoi gjithashtu mundësinë e lëvizjeve tokësore të fazës së parë drejt Dnipro nga dy pika dhe nga Krimea drejt Mariupolit.

Harta gjithashtu shfaqi lëvizjet e mundshme të fazës së dytë të tokës nga Krimea në drejtim të Mykolaiv dhe nga Dnipro në drejtim të Vinnytsya. Gjithashtu tregoi lëvizje të mundshme tokësore të fazës së parë nga kufiri rus perëndimor drejt drejtimit të Luhansk.

Bazuar në këtë inteligjencë, Putin “ende mund të zgjedhë të parandalojë konfliktin dhe të ruajë paqen”, theksoi ministria./albeu.com/

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.

Below demonstrates President Putin’s possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022