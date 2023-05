Shtatë mënyra se si të tjerët përpiqen t’ju kontrollojnë

Të fyejnë përmes humorit.

Njerëzit manipulues kënaqen duke ju bërë të ndiheni keq përmes komenteve të liga ose lënduese, të fshehura nën kopertinën e “të qenit argëtues”. Nëse ju shohin se dukeni të trishtuar ose të lënduar nga komentet e tyre me “humor”, ata zakonisht ju akuzojnë se nuk keni sens humori. Sidoqoftë, mos i mohoni ndjenjat tuaja ose mos bini dakord me sugjerimet e tyre “të arsyeshme” se thjesht po “reagoni me tepri”. Ju e dini se çfarë keni perceptuar dhe e dini se çfarë ndjeni.

Ndryshojnë temë për të shmangur përgjegjësinë.

Nëse flisni për e një prej sulmeve të tyre të fshehta, është shumë e zakonshme që një person i tillë të përpiqet me dinakëri ta zhvendosë temën tek ju në një mënyrë negative. Për shembull, ata mund të sjellin në vëmendje ndonjë gabim që keni bërë tre vjet më parë – shpesh një që nuk ka absolutisht asnjë lidhje me rrethanat aktuale. Personi manipulues do të bëjë gjithçka që mundet për t’ju shkëputur nga fakti që ju ka keqtrajtuar. Ruani fokusin; mos u hutoni, mos u ngatërroni. Nëse manipuluesi nuk është i interesuar për një dialog të sinqertë, atëherë harrojeni. Nuk ia vlen të harxhoni kohën juaj.

Ju akuzojnë për veprime të këqija në të cilat janë përfshirë edhe vetë.

Rasti klasik është personi që tradhton në mënyrë flagrante bashkëshortin e tij ose të saj, por e akuzon për flirtim me të tjerët. Manipuluesi refuzon ose nuk është në gjendje ta shohë sjelljen e tij në mënyrë objektive.

Përpiqen t’ju bëjnë të dyshoni tek vetja

“Gaslighting” është përdorimi i trukeve, gënjeshtrave dhe mashtrimeve të zgjuara për të manipuluar tjetrin që të dyshojë në njohuritë, kujtimet, perceptimet dhe madje edhe mendjen e tij apo të saj. Termi vjen nga një shfaqje skenike e vitit 1938, në të cilën një nga personazhet kryesore përpiqet ta bëjë gruan e tij të besojë se po çmendet. Shprehje të tilla si “Kjo nuk ka ndodhur kurrë!” “A je e çmendur?!” dhe “Ti thjesht nuk e kupton!” janë të zakonshme me përpjekje të tilla.

Nëse dikush sfidon atë që ju perceptoni ose besoni, thjesht mos hiqni dorë. Flisni mbi këtë çështje me dikë tjetër, mundësisht që nuk është i përfshirë drejtpërdrejt.

Ata testojnë kufijtë tuaj.

Një manipulues do të testojë vazhdimisht kufijtë tuaj, duke u përpjekur të shohë se sa larg jeni të gatshëm të tendoseni – moralisht, etikisht dhe jo vetëm. Jini të vendosur, jini të vërtetë ndaj asaj që dini se është e drejtë dhe mos u dorëzoni.

Ata veprojnë me dashuri, dhembshuri dhe mirëkuptim një ditë dhe krejt e kundërta ditën tjetër.

Nëse një homolog negociator flet për ish-partnerët, etj., në mënyrë abuzive, agresive ose arrogante, kini kujdes. Një ditë – ndoshta nesër – mund të jesh objektivi i tyre.

Ata do të përpiqen t’ju kontrollojnë.

Manipuluesit duan të kontrollojnë njerëzit dhe situatat. Ata ndihen të detyruar të marrin kontrollin. Haptazi dhe fshehurazi, ata do të bëjnë gjithçka që munden për të diktuar veprimet, mendimet dhe ndjenjat tuaja. Ata luajnë bixhoz me emocionet tuaja dhe përpiqen t’ju bëjnë të mendoni se jeni ju ai që “reagon me tepri”. / bota.al