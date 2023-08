Shtatë gjërat që e shkatërrojnë karrierën tuaj

Ka shumë gjëra që mund të vrasin karrierën e njerëzve të mirë. Gabimet e ndershme shpesh mbajnë brenda pasoja të vështira. Shumica e njerëzve vrasin karrierën e tyre në mënyra delikate.

Një studim i kohëve të fundit nga VitalSmarts, zbuloi se 83% e njerëzve kishin parë dikë që bënte një gabim që kishte rezultate katastrofike për karrierën, reputacionin apo biznesin e tyre dhe 69% pranonin se dhe vetë kishin bërë diçka që kishte dëmtuar karrierën e tyre. 31% thanë se u ka kushtuar atyre një promovim, një ngritje apo edhe një punë. 27% thanë se dëmtuan një marrëdhënie pune, 11% thanë se shkatërroi reputacionin e tyre.

Këto numra tregojnë se sa mund ta dëmtojë pakujdesia karrierën tuaj. Me kalimin e kohës gjërat e vogla mund të dëmtojnë karrierën tuaj po aq sa një gabim i madh në gjykim. Lajm i mirë është se nëse ju qëndroni të vetëdijshëm për to, këto janë të gjitha gjërat që mund të kontrolloni para se të zvarriten mbi ju dhe të shkatërrojnë karrierën tuaj.

Loja e politikës

Të punuarit shumë për të ndërtuar marrëdhënie të forta pune është shumë e ndryshme nga nxitja e konfliktit, zgjedhja e palëve, përhapja e thashethemeve. Të gjitha këto bien nën ombrellën e “loja e politikës”. Nëse e gjen veten të fshehur pas disa skenave, këtu është dora e politikës. Kështu që ruani strategjitë për të cilat do jeni krenarë kur t’i diskutoni para kolegëve tuaj.

Premtoni shumë dhe dorëzoni pak

Është joshëse t’u premtoni “hënën” kolegëve dhe klientëve tuaj, veçanërisht kur jeni i sinqertë dhe punëtor dhe besoni se mund të bëni diçka për ta. Problemi është se nuk ka asnjë pikë në krijimin e presionit shtesë që mund t’ju bëjë të duket e keqe. Nëse premton të bësh diçka të shpejtë e do të humbasësh afatin, ka gjasa që të mendosh se ke bërë një punë të mirë.

Kur i premtoni diçka dikujt, ai nuk prek asgjë më pak. Perceptimi nuk ka rëndësi më shumë se realiteti. Jini realist në lidhje me rezultatet që mund të jepni, në mënyrë që të jeni të sigurt se do të krijoni pritshmëri për të tjerët.

Vetëkënaqësia

Prej sa kohësh keni mësuar në mënyrë proaktive një aftësi të re, keni rritur kontaktet tuaja të rrjetëzimit, ose keni bërë një jetë të mirë? Nëse nuk e mbani mend do të thotë që jeni të vetëkënaqur. Dhe vetëkënaqësia është një vrasës i vërtetë i karrierës. Nëse jeni gjithmonë shumë i zënë për të mësuar diçka të re ose për të zgjeruar rrjetin tuaj, do të thotë që prioritetet tuaja tashmë janë ngatëruar. Nëse i bën përparimin dhe zhvillimin të vazhdueshëm, do të jeni gati për çdo gjë që vjen në rrugën tuaj.

Frika nga ndryshimi

Frika e ndryshimit është binjakja e keqe e vetëkënaqësisë. Ajo punon në mënyrë aktive për t’i mbajtur gjërat të njëjta. Madje shumë mund të mendojnë se gjërat po zhvillohen gjithmonë në të njëjtën mënyrë. Në një anketë, 91% e të anketuarve thanë se punonjësit më të suksesshëm janë ata që mund të përshtaten në vendin e punës që ndryshon.

Ndryshimi është një pjesë konstante e jetës sonë, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Nuk ka rëndësi nëse mendoni se gjërat duhet të ndryshojnë ose nëse preferoni mënyrat e vjetra. Ju nuk duhet të mësoni ta doni atë, por ju duhet të mësoni t’i rezistoni dhe të filloni të përshtateni me të.

Egoizmi

A keni punuar ndonjëherë me dikë që ka një varg suksesesh dhe fillon të mendojë se ata janë mbizotëruesit? Suksesi është i madh. Kjo sigurisht që rrit karrierën tuaj dhe është diçka që të bën të ndihesh mirë. Madje filloni të bëni plane për suksesin tuaj. Egoizmi mund të çojë në një dështim të dhimbshëm.

Inteligjenca e ulët emocionale

Mërzia dhe inati gjithmonë do t’ju tregojnë keq para kolegëve apo klientëve. Nesë do të ndikoheni edhe ju do të përjetoni një situatë të tillë. E gjithë kjo tregon një mungesë të inteligjencës emocionale. Kjo lloj mungese do ta dëmtojë seriozisht karrierën tuaj.

Servilizmi ndaj shefit për mbështetje

Disa njerëz përulen deri te shefi i tyre dhe e quajnë atë të menaxhueshëm. Ju doni të forconi marrëdhënien tuaj me shefin tuaj, por duke minuar kolegët tuaj. Ky është dalllimi kryesor.

Një marrëdhënie shef-punonjës duhet të bazohet në autenticitet. Nuk ka zëvendësues të meritave.