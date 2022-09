Shqiptari i kapur në Kolumbi dyshohet se zhduku këngëtarin e Elbasanit

Autoritetet kolumbiane kanë arrestuar një shqiptar të shumëkërkuar prej disa vitesh. Ai është Deniz Xhija, i cili njihet edhe me identitetet e tjerë Deniz Klironomi dhe Deniz Floroiu.

45-vjeçari u kap nga forcat e Drejtorisë së Interpolit në Kolumbi. Në Shqipëria ai kërkohet dhe akuzohet për “vrasje me dashje të mbetur në tentativë”, vepër penale për të cilën është dënuar me 6.6 vite burgim.

Deniz Xhija sipas mediave kolumbiane konsiderohet një nga tregtarët më famëkeq të drogës dhe nga më të kërkuarit në Europë. Autoritetet kolumbiane e kërkonin prej 2 vitesh, por nuk kanë mundur ta kapnin pasi 45-vjeçari nga Shijaku ndërronte vazhdimisht banesën.

Por gjatë ditëve të fundit ai ishte lokalizuar në një apartament në Barranquilla. Në këtë qytet qëndronte prej 7 muajsh. Deniz Xhija nuk dilte nga banesa, madje as në dritare gjatë javës së fundit. Policia kolumbiane e mbante nën vëzhgim, deri në momentin që arritën të shikonin një tatuazh në krahun e majtë duke u siguruar se ishte personi që ata po kërkonin.

Në këtë moment ndërhynë duke e arrestuar. 45-vjeçari është dërguar në një burg të sigurisë së lartë në Bogota. Sipas mediave vendase, Deniz Xhija ka guxuar që të kërcënojë edhe policët të cilët e arrestuan, duke u thënë se mund t’u ndodhë diçka personave që do ta ekstradojnë.

Shtypi kolumbian raporton gjithashtu se pas arrestimit, 45-vjeçari Xhija ka biseduar në telefon me disa persona në Shqipëri dhe në Rumani, të cilëve u ka kërkuar që të paguajnë çfarëdo shume parash me qëllim që të mos ekstradohet nga Kolumbia.

Imazhi i Deniz Xhija ka dalë edhe një video ekskluzive të publikuar nga emisioni Uniko. Më 10 Shkurt 2020, ne transmetuam pamjet përpara rrëmbimit të këngëtarit të tallavasë, Reni i Elbasanit, ngjarje e ndodhur më 29 Qershor 2014.

Në këtë video shfaqen dy persona të cilët takohen me Renin, para se ky i fundit të humbiste gjurmët dhe ende sot e kësaj dite nuk dihet asgjë për fatin e tij.

Në kamera shfaqen Indrit Shaqja dhe personi i dytë që del është pikërisht Deniz Xhija. Ai ishte i veshur me rroba të zeza, ecën ngadalë, me njërën dorë në xhep dhe tjetrën tek varëset e floririt, ai ndjek veprimet e Indrit Shaqjes i cili po komunikonte në atë moment me Renin.

Ndërsa Indrit Shaqja është i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e dy kunatave Elsa dhe Gjinovefa Vava, përkatësisht 75 dhe 70 vjeç. Në bashkëpunim me Artur Kaçanollin, nipin e viktimave, dhe Vilson Elmazin, hynë për të grabitur në shtëpinë e dy të moshuarave në Durrës mesnatën e 2 Shtatorit 2014. Kunatat ndjenë zhurma dhe u përballën me grabitësit. Këta të fundit i dhunuan, i torturuan, ju lidhën duart me litar dhe i mbytën me qese plastmasi në kokë.

Nipi i viktimave, Artur Kaçanolli kishte vënë në dijeni dy shokët e tij se Elsa dhe Gjinovefa Vava mbanin në banesë sende me vlerë dhe shuma monetare. Ndërsa plani i grabitjes ishte organizuar nga Indrit Shaqja. Ky i fundit u arrestua më 15 Tetor 2014 në Spanjë ku dhe ishte arratisur pas krimit, ndërsa u ekstradua në vendin tonë më 26 Qershor 2015. Në sallën e gjyqit, Indrit Shaqja pranoi autorësinë e krimit duke rrëfyer të gjithë dinamikën.

Denis Xhija dhe Indrit Shaqja dyshohet se për llogari të një grupi kriminal kanë marrë peng, rrëmbyer, vrarë dhe më pas zhdukur Renato Hamza.

Më 17 Shkurt 2020, emisioni Uniko publikoi për herë të parë dhe një fotografi të Renit brenda një lotoje sportive në Shijak më 26 Gusht 2013.

Më 26 Gusht 2013 Renato Hamza hyn në një lokal loto sportive në Shijak dhe pas disa momentesh largohet. 30 minuta më vonë në këtë lokal ekzekutohet me breshëri automatiku në një atentat mafioz Elvin Kërtallin 37 vjeç dhe mbetet i plagosur Dorian Zotaj 32 vjeç.

Mesa duket, atentatorët kishin marrë informacion të saktë për vendndodhjen e objektivit të tyre. Ata qëndronin brenda një makine të parkuar në distancë duke pritur momentin e duhur për të sulmuar. Kur Elvin Kërtalli dhe Dorjan Zotaj dolën nga lokali, vrasësit qëlluan me breshëri në drejtim të tyre. Kjo ngjarje, që ende mbetet e pazbardhur nga policia, është pasuar me disa atentate të tjera në Durrës, Tiranë dhe Holandë.

Drejtoria e Policisë Durrës për shumë muaj kërkoi ndihmën e drejtorive në qarqe për identifikimin e personit që shfaqet në kamerat e sigurisë së lokalit në Shijak.

Ai u arrit të identifikohej prara policisë nga Indrit Shaqja dhe Deniz Xhija dhe pas zhdukjes së Renit të Elbasanit në rrugë operative erdhi informacioni që shfaqej në lokalin në Shijak para vrasjes ishte Renato Hamza tashmë i zhdukur.

Në dy emisionet e Shkurtit të vitit 2020 emisioni Uniko i dha për herë të parë përgjigje familjes dhe opinionit publik me prova dhe fakte të pakontestueshme rreth fatit të Renato Hamës dhe se cila ishte arsyeja përse ai ishte rrëmbyer dhe zhdukur. Pra arsyeja kishte qenë dyshimi se ai kishte shërbyer si informator për një vrasje në Shijak dhe rrëmbimi e zhdukja e këtij këngëtari ishte bërë për larje hesapesh. Nëna e Renato Hamzës pranoi se djali luante loto por mohoi se ai mund të kishte shërbyer si informator në vrasjen e 2013.

Me gjithë provat dhe faktet e publikuara nga Uniko, Prokuroria e Elbasanit nuk veproi sërish duke mbajtur të arkivuar dosjen e hetimit për të zbuluar trupin e Renato Hamzës dhe duke mos ngritur akuzë ndaj dy personave me precedentë kriminalë Indrit Shaqja dhe Deniz Xhija që shfaqen të fundit në kontaktin me Renato Hamza.

Deniz Xhija është i dënuar nga autoritetet shqiptare për një ngjarje të ndodhur më 26 Janar 2015. Ai ka qenë në një lokal në lagjen 7 në Durrës teksa po drekonte me tre shokë, u konfliktua me njërin prej tyre dhe nxorri pistoletën për ta ekzekutuar në vend.

Gjendja midis tyre u acarua së tepërmi dhe i pandehuri Deniz Xhija menjëherë u ngrit në këmbë dhe nxorri nga brezi pistoletën që mbante me vete pa leje të organeve shtetërore. Menjëherë ka ndërhyrë njëri prej personave që ndodhej në tavolinë, duke i devijuar dorën të pandehurit Deniz Xhija.

Nga ndryshimi i drejtimit të qitjes, plumbi dëmtoi në pjesën e qafës një person që ndodhej i ulur në një tavolinë tjetër të lokalit dhe që nuk kishte lidhje me konfliktin. Deniz Xhija, sipas mediave ndërkombëtare, rezulton se ka qenë i përfshirë dhe në një rrjet kriminal në vendet mes Rumanisë, Belgjikës dhe Gjermanisë./tvklan.al