Shqiptarët në Angli, Mediat britanike: Ministrat po hartojnë planet për t’i kthyer menjëhere mbrapsht

Ministrat po hartojnë plane për të deportuar mijëra azilkërkues shqiptarë pothuajse menjëherë pasi ata mbërrijnë në një përpjekje për të lehtësuar krizën e migracionit në Kanal. Ata duan të shmangin dhënien e kohës atyre që nuk marrin azil për të nisur një apel kundër vendimit duke i dërguar ata në Evropën Lindore ‘brenda disa ditësh’. Aktualisht, procesi ligjor nënkupton që mbërritjet duhet të vendosen në hotele me një kosto të madhe për taksapaguesit, sepse ato mund të mbahen vetëm për një kohë të shkurtër në qendrat e mbërritjes si Manston.

Një tjetër propozim që po shqyrtohet është ashpërsimi i Aktit të Skllavërisë Moderne, për të cilin ministrat thonë se është bërë ‘zbrazëtia më e madhe’ në sistemin e emigracionit. Shifrat e Home Office tregojnë se numri i emigrantëve shqiptarë që pretendojnë se janë viktima të skllavërisë moderne do të dyfishohet këtë vit në 5000. Ministri i Emigracionit Robert Jenrick tha për Telegrafin se shqiptarët po ‘abuzonin’ me aktin dhe po vononin përpjekjet për dëbim. Duke paguar bandat e kontrabandës së njerëzve për t’i çuar në MB, deri në dy për qind e të gjithë burrave shqiptarë ose kanë tentuar të kalojnë Kanalin ose po mendojnë ta bëjnë këtë.

Deri më tani këtë vit, më shumë se 12,000 shqiptarë kanë kaluar ilegalisht Kanalin për në Britani 10,000 prej të cilëve ishin beqarë, burra të rritur. Megjithatë, ekspertët mbrëmë paralajmëruan se përpjekjet për të larguar të ardhurit përpara përfundimit të procesit ligjor do të shkelnin ligjin ndërkombëtar. Njëri i tha Times: ‘Si mund t’i ushtroni të drejtat tuaja të apelimit nëse nuk jeni në MB? Do të ishte jashtëgjyqësore dhe do të binte ndesh me të drejtat sipas Konventës për Refugjatët.’

Do të ketë gjithashtu pyetje mbi aftësinë e sistemit për t’u përshpejtuar. Tatimpaguesit aktualisht po paguajnë afro 7 milionë funte në ditë për të strehuar dhjetëra mijëra azilkërkues në hotele pasi Home Office arriti të përpunojë vetëm katër për qind të kërkesave për azil nga njerëzit që kaluan Kanalin vitin e kaluar.