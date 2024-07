Shqiptarët e burgosur në Greqi në grevë urie: Po na shkelin të drejtat

Prej datës 19 korrik, rreth 800 të dënuar në burgjet greke, mes tyre edhe shumë shqiptarë kanë hyrë në një grevë urie.

Ata ankohen se janë shkelur të drejtat me ndryshimet e shpeshta që i janë bërë kodit penal në Greqi. Të burgosurit pretendojnë se drejtësia greke, nuk u njeh të drejtën e lirimit me kusht dhe po i mban në burg në mënyrë të paligjshme.

Për “Shqipëria Live”, ka folur sot Fabio Dushku, i cili vuan dënimin në burgun e Domokos. Ai u shpreh se në burgjet greke rregullat vendosen sipas interesave të drejtorëve dhe se shkelen të drejtat e të gjithëve.

Gjithashtu, ai tha se nuk po u miratohen lejet vjetore sipas ligjit, e po ashtu po u zgjatet dënimi. Ai ka kritika dhe për institucionet shqiptare, nga të cilat ndihen të braktisur.

“Jemi shumë kombësi. Kur erdhi partia e djathtë në pushtet na lajmëruan që do ndryshojë kodi penal. U ngritën avokatët dhe të burgosurit në burg. Pastaj na thanë që nuk na përfshinte ne dhe ne hoqëm dorë nga greva sepse çdo kush vepron për vete. Ne kërkuam të merrnin lejen 5-ditore siç është rregulli këtu, që na takojnë me ligj. Por na thanë që nuk na i miratojnë. Thanë ka ndryshuar kodi penal dhe nuk ju takon. Problemin e kanë me një organizatë terroriste dhe na futën dhe ne për ta fshehur.

Këtu burgjet janë si shtetet e SHBA-së. Çdo burg ka rregullat e veta, i bëjnë siç duan. Ne nisëm grevë sërish në datën 19 korrik. Do vazhdojmë grevën, o do vdesim të gjithë në burg, ose të lirohemi siç e thotë ligji. Kërkojmë drejtësi.

Kërkojmë dhe ndihmë nga shteti shqiptar. Ambasada jonë nuk na përgjigjet në telefon. Edi Rama mos vijë këtu vetëm për politikë, për shfaqje. Ta bëjnë si ambasada turke, që sapo e kërkuan, erdhi në burg. Kërkojmë drejtësi dhe që ambasada shqiptare të reagojë“,– tha Dushku.