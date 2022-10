“Shqipërisë i duhet një Gjykatë Ndërkombëtare”, Ngjela: SPAK është mpirë

Në emisionin “Pikat mbi i” në News24, avokati Spartak Ngjela tha se Shqipëria ka nevojë për një Gjykatë Ndërkombëtare.

Gjatë bisedës në studio, avokati tha se SPAK po rezulton se është i mpirë dhe se është bërë i depërtueshëm nga presionet dhe kërcënimet.

Pjesë nga biseda në studio:

Zheji: SPAK ka mbetur në triumfin e antipolitikës. Kur kalon një muaj ë SPAK nuk vepron në mënyrë të dukshme, njerëzit shtrojnë pyetje mos ka ngrënë presion, mos është tërhequr.

Ngjela: Duke u nisur nga konsiderata e ambasadores Kim, jemi përballë fenomeneve që kanë frikë nga kërcënimet . Unë shoh që politika amerikane gaboi me SPAK. Kërkoi që nja bandë e madhe vjedhësish të gjejë të ndershëm. Bandë e madhe vjedhësish. SPAK po na rezulton që është i mpirë, dhe duhet të dinë se është dënim shumë i rëndë i tyre.

Shqipëria ka nevojë për Gjykatë Ndërkombëtare që të luftojë korrupsionin, është domosdoshmëri. Sepse janë tendenca për korrupsion dhe frika ekzistojnë të dyja bashkë. Por problemi është se a do ta pranojnë ndërkombëtarët, nuk e di. Pra shenjat janë që ato duan ta bëjnë . problemi qëndron që të bëhet ajo duhet shumicë në parlament, duhen 94 vota, por atje janë të korruptuarit dhe vota është e fshehtë. Unë di se ç’hoqën në Prishtinë, donin të gjenin votat. problemi qëndron se edhe ne atje duhet të qëndrojmë, tani do ta bëjmë dot apo jo nuk e di. Nëse ky propozim bëhet, SPAK del jashtë loje. Nëse potenca ndërkombëtare kërkon të ndërkohë një gjykatë ndërkombëtare kundër korrupsionit në Shqipëri bie SPAK.

Zheji: Ka dyshime të arsyeshme që kërcënimi ka depërtuar muret e blinduara të SPAK që mendohej i paprekshëm. Kishte mbështetje nga ndërkombëtarët dhe opinioni publik. Vettingu apo ndërtimi i SPAK si organizëm që do të lante hesapet me korrupsion madhor, ka nevojë për një ‘shtojcë’ që është e pavarur. Por sa i përket një Prokurori Speciale ndërkombëtare do ta shikoja pak me skepticizëm.