VIDEO/ Shqipëria më pranë ëndrrës Euro 2024, kuqezinjtë triumfojnë ndaj Polonisë në “Air Albania”

Shqipëria ka marrë një fitore të madhe 2-0 në “Air Albania” ndaj Polonisë, në ndeshjen e vlefshme për grupin e të kualifikueseve të Euro 2024. Ekipi i drejtuar nga Fernando Santos provoi i pari me Zielinskin, por goditja e tij në minutën e shtatë u ndal nga Strakosha.

Në mesin e pjesës së parë, polakët festuan pasi Kiwior realizoi gol, pas zhvillimit të një goditje standarte, me topin që me fat mbeti në këmbët e mbrojtësit 23-vjeçar. Gjithsesi, pas një kontrolli nga VAR, goli u anulua për Offside. Në minutën e 38-të, Jasir Asani do koordinohej në mënyrë perfekte për të realizuar një gol të rrallë nga distanca. Një gol që shumë nga yjet e futbollit botëror do e kishin zili, një gol që mund të vlejë shumë në rrugën e gjatë drejt kualifikimit.

Trajneri i kuqezinjve, Sylvinho godet me zëvendësimet në pjesën e dytë, teksa aktivizon Dakun në minutën e 60-të dhe sulmuesi nuk pret shumë, duke dyfishuar menjëherë shifrat, ndërsa shpërtheu në lot gëzimi vetëm pas pak sekondash. Gjithçka erdhi pasi kontrolloi si duhet një top në afërsi të zonës, e në të tilla raste nuk mund të faltte.

Lewandowski e pati të pamundur të bënte diçka në këtë takim, sulmuesi rrallë herë shfaqej në fushë, tentativa të dëshpëruara të ndalura nga muri mbrojtës. Nëse skuadra jonë triumfoi në fushë, të njëjtën gjë bënë edhe tifozët në tribuna, të cilët fituan ndeshjen e tyre në tribuna.

Me këtë fitore, Shqipëria kryeson grupin E me 10 pikë, 2 pikë më shumë se Çekia dhe Moldavia, që mbajnë respektivisht vendin e dytë dhe të 3-të. Polonia komplikon shumë rrugën drejt europianit, pasi renditet e katërta me 6 pikë./Albeu.com/