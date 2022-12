Shqipëria ka numrin më të ulët të automjeteve në Europë, në raport me popullsinë, Benzi bie nga “froni”, kush është makina e preferuar

Ndonëse në Tiranë dhe në disa rrugë ndërlidhëse kryesore të vendit, si Tiranë-Durrës apo Milot-Fushë Krujë ka pothuajse gjithmonë shumë trafik, mbingarkesa nuk duket se vjen shumë nga numri i lartë i automjeteve.

Të dhënat e fundit të INSTAT në Vjetarin Statistikor Rajonal tregojnë se Shqipëria është shteti i Europës që ka më pak automjete në raport me popullsinë, së bashku me Kosovën. Të dhënat për shkallën e motorizimit tregojnë se vendi, në vitin 2019, vendi kishte rreth 190 automjete për 1 mijë banorë, nga 520 automjete që është mesatarja e Bashkimit Europian.

Në nivele të ngjashme me Shqipërinë është edhe Kosova, me rreth 180 automjete për 1 mijë banorë. Nivelin më të lartë të motorizimit në rajon e ka Mali i Zi, me 320 automjete për një mijë banorë, e ndjekur nga Serbia (rreh 300), Bosnjë Hercegovina (270), Maqedonia e Veriut (200). Të dhënat i referohen vitit 2019.

Durrësi, qarku me më shumë automjete

Në qytetin bregdetar të Durrësit është shumë e vështirë që të gjesh parkim, ndërsa trafiku rëndohet më shumë në verë dhe për festat e fundvitit. Qarku i Durrësit mban rekord për numrin më të lartë të automjeteve në raport me popullsinë. Sipas INSTAT, në këtë qark ka 279 automjete për një mijë banorë.

Në vend të dytë është Lezha, me 258 automjete, e ndjekur nga Gjirokastra me 237.

Në kryeqytet, ndonëse është përqendruar gati një e treta e popullsisë, shkalla e motorizimit është e katërta më e lartë, me 230 automjete për një mijë banorë.

Numri i automjeteve në rritje të vazhdueshme

Sipas INSTAT, në vitin 2021, numri gjithsej i mjeteve rrugore me status “aktiv” dhe “të çregjistruar përkohësisht” rezulton 740.669 mjete, nga 676.811 mjete të regjistruara deri në vitin 2020, duke u rritur me 9,4%.

Nga mjetet rrugore sipas llojit, përqindjen më të madhe ndaj numrit gjithsej të mjeteve rrugore e zënë “Autoveturat” (80,1%), “Automjetet për transport të përzier ” (6,7%) dhe “Motor” (5,1%),

Në vitin 2021, numri i autoveturave për pasagjerë për 1.000 banorë është 212 krahasuar me 190 në vitin 2020 duke u rritur me 11%.

Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), për 10 mujorin 2022 janë regjistruar gjithsej 54 mijë automjete, nga të cilat 44 mijë ishin autovetura.

51% e mjeteve të regjistruara erdhën nga Gjermania e Italia (nga rreth 13-14 mijë secila).

Benz nuk është më i preferuari

Në stokun total të automjeteve në vend, Mercedes Benz vijon të jetë mbizotërues. Sipas të dhënave të tjera të NSTAT, që i referohen fundit të vitit 2021, nNdër markat kryesore të autoveturave që qarkullojnë në vend, dominojnë marka “Mercedez Benz” (18,2%), e ndjekur nga “Volkswagen” (17,5%) dhe “Daimler Chrysler” (10,9%).

Por, preferenca vitet e fundit duket se ka kaluar te mjetet më ekonomike. Sipas të dhënave të DPSHTRR, për 10 mujorin 2022, rreth 23% e automjeteve të regjistruara në vend ishin të markës Volkswagen. Benz Mercedez ka kaluar në vend të dytë, me 17%, e ndjekur nga Audi me 9.4%, Ford me 7.4% dhe Toyota me 7.3%.

Vijojnë të mbizotërojnë automjetet e vjetra, ku 52% e makinave të regjistruara rishtazi në 10 mujorin 2022 janë të vitit të prodhimit midis 2005 dhe 2009./MONITOR