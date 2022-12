Shqetësimi për emigratët, Edi Rama bisedë telefonike me Rishi Sunak? Propozimi i kryeministrit shqiptar

Mediat britanike raportojnë, se kryeministri Edi Rama pritet të zhvillojë një bisedë telefonike me homologun e tij britanik Rishi Sunak, lidhur me shqetësimin në rritje të mijërave emigrantë shqiptarë që po kalojnë me gomone drejt Britanisë së Madhe.

Emigrantët e kanalit mund të mbahen në qendrën e azilit në Manston deri në 96 orë, sipas planeve të ministrave për të ndryshuar ligjin mes një rritjeje të kalimeve.

Zyra e Brendshme po përballet me veprime të shumta ligjore për mbajtjen e emigrantëve në qendrën e azilit me tenda në Kent për më shumë se kufiri aktual ligjor prej 24 orësh, pasi numrat arritën në 4,000 në nëntor, pothuajse trefishi i kapacitetit të tij maksimal .

Kjo vjen pasi numri i emigrantëve që kaluan Kanalin këtë vit vlerësohet të ketë kaluar 44,000, me rreth 800 të mërkurën pas 884 të martën dhe 426 të hënën. Kjo krahasohet me 28,500 emigrantë për vitin e kaluar.

Ndryshimi ligjor do të nënkuptojë që migrantët e Kanalit mund të mbahen për 72 orë ose tre ditë – dhe potencialisht 96 orë ose katër ditë – si një mjet për t’u dhënë zyrtarëve më shumë fleksibilitet për të përpunuar migrantët nëse përballen me rritje të mëtejshme të paprecedentë të mbërritjeve nëpër Kanal. Të dyja opsionet mendohet të jenë në tavolinë.

Sidoqoftë, Sir Roger Gale, deputeti konservator, zona elektorale e Thanet-it verior të të cilit mbulon qendrën, mbështeti një ndryshim të rregullave si një rast të arsyeshëm.

Kryeministri Rishi Sunak premtoi të prezantojë “çdo fuqi të re që na nevojitet” për të luftuar kalimet e Kanalit

Ndërkohë “Telegraph” shkruan se mund të zhvillohet një bisedë telefonike mes Sunak dhe Edi Ramës. Si ditë për këtë telefonatë është parashikuar kjo e enjte, dhe tema kryesore do të jetë pikërisht për emigracionin e paligjshëm.

Shqiptarët përbëjnë më shumë se 12,000 veta – ose 30 për qind – të emigrantëve të Kanalit këtë vit.

Ministrat po kërkojnë të zhvillojnë një rrugë të shpejtë dëbimi për t’i kthyer shqiptarët në një vend që ata gjykojnë se është “i sigurt”, ndërsa zoti Rama ka kërkuar një marrëveshje për të përfshirë një skemë të vizave të punës të stilit gjerman për shqiptarët për të ardhur në Mbretërinë e Bashkuar.

Një zëdhënës i qeverisë tha: “Stafi në të gjithë Ministrinë e Brendshme ka punuar pa u lodhur në rrethana sfiduese për të siguruar strehim alternativ sa më shpejt të jetë e mundur për ata që janë përpunuar në Manston.