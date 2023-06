Shpresë për nëndetësen e zhdukur mbi Titanik, në zonën e kërkimit janë dëgjuar “tinguj”

Shpresat për mundësinë e gjetjes së nëndetëses turistike që humbi pranë rrënojave të Titanikut shtohen nga informacioni se Rolling Stone dhe më pas CNN raportuan se nga zona që po hetohet u dëgjuan tinguj.

Tingujt që shumë i interpretojnë si shenja të mundshme jete për pesë pasagjerët e zhytësit u regjistruan fillimisht nga një aeroplan kanadez P3. Sipas raporteve, tingujt dëgjoheshin çdo 30 minuta.

Katër orë më vonë, makinat sonar të vendosura në të njëjtën zonë regjistruan të njëjtit tinguj, sipas memorandumit të Departamentit Amerikan të Sigurisë Kombëtare, i cili, megjithatë, nuk specifikoi se kur ishin saktësisht këto tinguj të regjistruara ose sa kohë kishin vazhduar, shkruan Albeu.com.

Të enjten, presidenti i The Explorers Club, me postimin e tij në rrjetet sociale, foli për “arsye të mira për të pasur shpresë bazuar në të dhënat nga fusha e kërkimit”.

“RCC Halifax vendosi një P3, Poseidon, i cili ka aftësi gjurmimi ajror, regjistroi kontaktin në një vend afër ku besohet se anija e thellë ka humbur.

P8 “dëgjoi” tinguj përplasjesh në zonë çdo 30 minuta. Katër orë më vonë, pajisje shtesë sonar u vendosën dhe tingujt po vazhdonin”, tha ministria amerikane në një deklaratë.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 21, 2023