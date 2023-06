Shpresat po shuhen, anijes së zhdukur mbi Titanik i mbaron oksigjeni për 6 orë

Ekipet e shpëtimit nga SHBA, Kanadaja dhe Franca vazhdojnë të garojnë me kohën për të gjetur nëndetësen Titan që u zhduk të dielën gjatë një misioni për të kërkuar rrënojat e Titanikut, 900 milje detare në lindje të Cape Cod, Massachusetts.

Kërkimet janë intensifikuar pasi Roja Bregdetare e SHBA parashikon se furnizimi me oksigjen i nëndetëses do të mbarojë në orën 7:08 të mëngjesit, të enjten (13:08 me orën shqiptare), tha një zëdhënës dje pasdite.

Sipas specifikimeve të OceanGate, nëndetësja Titan ka një furnizim 96-orësh me oksigjen, me rojet bregdetare që vlerësuan të martën në mëngjes se ekuipazhit të saj prej pesë personash i kishin mbetur edhe 41 orë para se të mbaronte oksigjeni.

Ky fakt bëri që ekipet e shpëtimit të shtojnë përpjekjet e tyre duke skanuar një zonë dyfish më të madhe se Konektikati dhe një thellësi prej më shumë se 4000 metrash.

The sound detected in the search area for the missing sub is described as “banging noises,” Carl Hartsfield of the Woods Hole Oceanographic Institute says, but investigators haven’t confirmed it’s the sub.

“They have to eliminate potential man-made sources other than the Titan.” pic.twitter.com/BEKXBnwPJ4

— CBS News (@CBSNews) June 21, 2023