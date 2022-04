“Shpirti ka vlerë, trupin çe do”, Mirush Kabashi hap emisionin “Shqiptarët për Shqiptarët” me poezi prekëse

Mirush Kabashi është i ftuari i parë i emisionit “Shqiptarët për Shqiptarët” për këtë të shtunë.

Me një interpretim të jashtëzakonshëm, Mirush Kabashi i preku të gjithë në studio me një poezi për bamirësinë, të cilën po e sjellim më poshtë.

Në qofsh burr i mençur veç thelbin shiko,

Shpirti ka vler, trupin çe do.

Por kur nuk ke bujarin as nder e as virtyt

I humbur për jetë do jet emri yt.

Ai do të prehet thellë nën dhe

Dhe shpejt do te harrohet nga të gjith ne.

Pra ndihmo sa je në jetë,

Se fise e njerzia s’te kujtojnë të Vdekur, si le neveria.

E në ke pasuri, dhurat jepe,

Se neser kur të Ikësh s’do marresh gjë me vete.

Do të kesh një zemër pa plag

Ndihmoj të varfurit edhe dite edhe nate.

Buken ushqimin me vete sille

Ndihmon veten nderon familjen, bëhesh shembull i mirë.

Çke sot në dorë vendosi në pëllëmbë,

Se shpinën e dorës ha nesër me dhëmbë.

Mbuloje me rroba njeriun e shkretë

Që edhe Zoti ty të mbulojë për jetë.

Për të sëmurët trego dhemshuri,

Po se mbase një dite do sëmurësh edhe ti.

E atyre që vuajne gëzimin jepi pëshqesh,

Dhe ke për të parë ti më i lumtur do t’jesh.

E meqënëse t’i nuk bredh si lypes nëpër dyer,

Falenderoje Zotin po edhe nevojtarët mos i nxirr zëmër thyer./abcnews.al/