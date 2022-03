Shpërthimi në Arabinë Saudite, Rama: Krim i neveritshëm, synon të ndikojë dhe më tej në krizën e energjisë

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas shpërthimit në afërsi të një depoje nafte në Arabinë Saudite.

Rama shkruan në Twitter se është një krim I neveritshëm kundër Arabisë Saudite që synon të ndikojë më tej në krizën e energjisë.

“Një tjetër krim i neveritshëm kundër Arabisë Saudite, i cili synon të ndikojë më tej në sigurinë globale të energjisë në një kohë të trazuar për të gjithë botën! #Shqipëria qëndron në krah të Arabisë Saudite dhe u bën thirrje të gjithë anëtarëve të OKB-së që të dënojnë me vendosmëri organizatën terroriste që qëndron pas sulmeve të tilla”, shkruan Rama./albeu.com

Another despicable crime against #SaudiArabia which aims to further affect the global energy security in a turbulent time for the whole world! #Albania stands with #SaudiArabia and calls upon all members of the UN to firmly condemn the terrorist organization behind such attacks. pic.twitter.com/UfAMRBvh6N

— Edi Rama (@ediramaal) March 25, 2022