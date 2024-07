Shpërthimi me tritol në Shkodër/ Flet autori i dyshuar: Nuk kam lidhje me ngjarjen, jam jashtë shtetit,

ë Norët e para të mëngjesit të sotëm, një shpërthim me lëndë eksplozive ndodhi në banesën e Robert Geras, në qytetin e Shkodrës.

Ndërsa policia pas shpërthimit, dyshon se autor është shtetasi Luigj Martini, i cili dyshohet se në bashkëpunim me persona të tjerë, vendosën lëndën plasëse në shtëpinë e Gerës.

Por në një reagim, Luigj Martini, ka hedhur poshtë akuzat ndaj tij dhe deklaron se ai ndodhet jashtë vendit që prej datës 17 korrik dhe nuk ka asnjë lidhje me ngjarje, ndërsa thekson se pronarin e banesës që iu vendos tritol, e ka shok.

Në lidhje me ngjarjen, ai akuzon njerëzit e ish-bashkëshortes së tij, me të cilën ndodhet në një proces divorci, duke i cilësuar këta të fundit si persona me rrezikshmëri të lartë dhe të lidhur me policinë e prokurorinë.

Luigj Martini, shprehet se e njeh shtetasin Robert Gera, duke thënë se e ka komshi dhe e ka patur një shok të afërt.

Më 12 qershor, Gera sipas të dyshuarit Martini,a dërguar ish bashkëshorten e këtij në fundit në burgun e Reçit, ku ndodhej 44-vjeçari i cili nga Spanja ku është momentalisht hedh poshtë çdo akuzë ndaj tij dhe i kërkon autoriteteve shqiptare ta lënë të qetë.

“Unë jam Luigj Martini, kam ndryshuar emrin dhe mbiemrin, kam marrë mbiemrin e ish- bashkëshortes. Isha në gjumë dhe më morën në telefon më thanë që emri imn ishte bërë ëpublik, shkuan në shtëpinë e babit tim dhe e pyetën ku i ke djemtë.

Ai u ka treguar. U bëj thirrje publike, mos hidhni baltë në datën 9 kam dalë nga burgu e pak ditë më pas kam dalë me dokumentacione të rregullta jashtë vendit. Mua kush më njeh e dinë që nuk bëj gjëra pas shpine. Nuk kam problem me asnjë njeri.

Kur jam larguar nga vendi nuk ka lënë asnjë problem pas as me shtet as me privat.

Mund ta kenë bërë edhe vëllezërit e saj, janë gjashtë vëllezër, për të hedhur baltë mbi mua sepse jemi në proces divorci.

E kam shumë shok Gerën, me 12 qershor më ka sjellë bukë në burg bashkë me ish- bashkëshorten.

E kam shok shumë, nëse do të kisha gjë me të, do i kisha mbyllur në lagje. Thirrje shtetit, ju lutem më lini të qetë. Nuk kam lidhje fare me tritolin”, shprehet ai.

I dyshuari Martini, ka bërë 5 muaj burg si i dyshuar për dhunë psikologjike me njërin prej vëllezërve për një konflikt prone, çështje të cilën e ka mbyllur edhe me shtetin edhe me të vëllanë duke u pajtuar.