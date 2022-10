Shpërthime të fuqishme dhe tym, çfarë po ndodh në bazën ruse në Krime (VIDEO)

Një aeroplan ka marrë flakë në pistë në bazën ajrore ruse në Belbek, Krime.

Lajmin e bënë të ditur mediat e huaja, të cilat raportojnë se momentalisht zjarrfikësit po përpiqen të shuajnë zjarrin.

Baza është në Sevastopol, shtëpia e flotës ruse të Detit të Zi. Rusia aneksoi gadishullin e Krimesë të Ukrainës në vitin 2014.

Videot e shpërndara tregojnë një kolonë tymi të zi që ngrihet pranë bregut dhe ato që duket të jenë shpërthime.

Explosions reported at Russian airbase in occupied Crimea.

According to the Russian-appointed head of occupied Sevastopol, “an emergency situation occurred at the Belbek airfield.” The Belbek military airfield is located near occupied Sevastopol.

Video: ChP Sevastopol

